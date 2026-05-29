黃仁勳兆元宴也寵粉！合體魏哲家發便當飲料　笑喊：有誰巴豆夭

記者趙蔡州／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳舉辦的「兆元宴」28日晚間在台北磚窯古早味懷舊餐廳登場，多位台灣AI伺服器與半導體供應鏈重量級董總接連現身，引發全台關注。餐會進行到一半，黃仁勳突然走出餐廳外「寵粉」，跟台積電董事長魏哲家親手發送便當、飲料，魏哲家一句「發快一點，跟我晶片一樣」更讓現場笑聲不斷。

▲輝達執行長黃仁勳發送餐點給媒體與民眾。（圖／記者林敬旻攝／下同）

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黃仁勳、魏哲家走出餐廳寵粉 場外瞬間成大型明星見面會

這場被外界視為AI供應鏈指標聚會的餐敘，自28日傍晚起就吸引大量媒體與民眾守候，餐會進行到一半，黃仁勳突然與魏哲家一起走出餐廳，跟守候在外的媒體與民眾互動，除了替粉絲簽名、合照外，還親手發放燒臘便當、蘋果西打及礦泉水等飲品，大喊「有誰巴豆夭，誰肚子餓了」，現場宛如大型明星見面會。

魏哲家則一邊發送便當，一邊笑喊「發快一點、發快一點，跟我晶片一樣」，幽默反應讓媒體與粉絲全笑成一團。

AI供應鏈大咖齊聚 「兆元宴」星光爆棚

這次「兆元宴」匯聚了台灣多位AI伺服器與半導體供應鏈重量級董總，包含台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘、廣達副董事長梁次震等人。

輝達台灣總部曝光後 AI話題持續延燒

黃仁勳27日才在北士科舉辦輝達台灣員工活動，首度公開台灣新總部「Constellation」規畫，並大談AI發展、能源需求與供應鏈布局，今晚則持續延燒AI話題，廣邀多名供應鏈夥伴餐敘，展現輝達與台灣科技業之間的高度連結。