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兆元宴黃仁勳畫像出自四維航藍家姊妹母親張謙謙　永擎要當鎮廠之寶

▲永擎董事長許隆倫(左)請黃仁勳(右)在畫像上簽名，要當鎮廠之寶。（圖／藍昕瑩提供)

▲永擎董事長許隆倫(左)請黃仁勳(右)在畫像上簽名，要當鎮廠之寶。（圖／藍昕瑩提供)

記者張佩芬／台北報導

黃仁勳昨(29)晚五度在老牌磚窯餐廳宴請主要供應鏈夥伴，現場華擎(3515)總經理、永擎董事長許隆倫拿出一幅黃仁勳畫像，請他簽名後準備當作公司鎮廠之寶。許隆倫邀請的業餘畫家張謙謙，是四維航運(5608)董事長、綠舞國際觀光飯店董事長藍昕瑩的母親，擁有20多年繪畫資歷。

藍昕瑩透露，許隆倫是她在企業界的朋友，由於黃仁勳參訪永擎時，是在機器簽名留念，許隆倫就邀請她母親繪製一幅黃仁勳人像，準備在獲得黃仁勳本人簽名後，掛在公司當鎮廠之寶。

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▲張謙謙畫的股神巴菲特。（圖／藍昕瑩提供）

▲張謙謙畫的股神巴菲特。（圖／藍昕瑩提供）

黃仁勳看到畫很開心，笑說畫得像台積電(2330)總裁魏哲家，認為那幅畫可以是他，也可以是魏哲家，在大夥鼓噪下，兩人還與畫像合影，要比比看誰比較像畫中的人物。

▲張謙謙讓南極企鵝與熱帶小丑魚在畫中驚喜相見。（圖／記者張佩芬攝）

▲張謙謙讓南極企鵝與熱帶小丑魚在畫中驚喜相見。（圖／記者張佩芬攝）

在宜蘭綠舞國際觀光飯店的大廳、美術館，都可以看到張謙謙的畫作，她的畫用色鮮豔，就和她的穿著一樣，張謙謙本人熱情開朗，除了喜歡畫風景畫，也有充滿超現實喜悅感的畫作，令人驚豔，曾經有綠舞的遊客一次買走她兩、三幅畫。

▲張謙謙衣著鮮豔，熱情開朗，是綠舞的活招牌。（圖／記者張佩芬攝）

▲張謙謙衣著鮮豔，熱情開朗，是綠舞的活招牌。（圖／記者張佩芬攝）

藍昕瑩學歷包括台灣大學日文系、美國伊利諾大學香檳分校商學碩士、台大EMBA管理研究所國企組，在企業界朋友很多，大家都知道她有一位很會畫畫與插花的媽媽，科技金融界很多人喜歡張謙謙的畫，曾有證券業名人指定要她畫「股神」巴菲特，藍昕瑩就出面當媽媽的免費經紀人，畫作賣價不高，主要是賺成就感。

關鍵字： 兆元宴黃仁勳畫四維航藍家姊妹母親張謙謙永擎鎮廠之寶

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