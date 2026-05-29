港務公司數位轉型獎金千萬　帶動產業升級、提供有感服務

▲115年度航港產業數位轉型成果獎勵方案即日起開放申請至12月31日截止，單一提案最高獎勵金達新台幣1000萬元。（圖／港務公司提供）

張佩芬／專題報導

台灣四面環海，海運是對外貿易的重要命脈，超過99%的進出口貨物透過港口運輸，台灣港群航線串聯全球177個港口，每年約有4萬5千艘次船舶停靠。港口不僅是國際物流的重要樞紐，更是支撐民生與社會運作的重要基礎，為鼓勵業者數位轉型，港務公司今年持續推動「航港產業數位轉型成果獎勵方案」，單一提案最高獎勵金達新台幣1000萬元。

港務公司指出，從餐桌上的食品、家中的電器，到醫療物資與能源供應，皆與港口運作息息相關。當港口運作更加安全順暢，民生物資供應也更加穩定。

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面對全球供應鏈重組、淨零轉型及數位科技快速發展趨勢，港口已不再只是貨物裝卸與運輸節點，更是驅動效率、提升產業韌性與強化國際競爭力的重要核心。

港務公司以「智慧×永續」為發展主軸，積極推動港口數位轉型，透過人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、大數據分析及智慧化管理應用，並攜手航港生態圈夥伴，共同打造更高效、更便捷的服務，全面提升港群營運效率、安全韌性與服務品質，展現更具競爭力的智慧港口新樣貌。

獎勵驅動轉型：引領業者跨出第一步，打造智慧航港產業生態圈

談到數位轉型，外界多半關注人工智慧(AI)、大數據或自動化設備等技術應用。然而，在推動智慧港口轉型的過程中，真正的關鍵不只是技術，而是如何讓產業「願意投入、敢於改變」。

對多數航港業者而言，從傳統人工作業邁向數位化轉型，往往面臨高額投資成本、作業流程調整，以及轉型效益與投資回報不確定性等挑戰，同時也伴隨既有營運模式改變所帶來的風險。

為降低業者數位轉型門檻，港務公司自110年起實施「港口數位轉型獎勵方案」，以實質獎勵力挺航港業者導入數位化創新服務，鼓勵企業踏出轉型第一步。透過跨領域合作與多元技術應用，帶動整體航港產業升級，打造以數據驅動、科技賦能的航港生態圈。

該公司並自115年持續推動「航港產業數位轉型成果獎勵方案」，單一提案最高獎勵金達新台幣1000萬元，凡於台灣國際(內)商港營運範圍內從事客貨運輸、裝卸作業或儲運服務等航港業者，皆可於今年12月31日前提出申請。

港務公司期望透過獎勵機制，帶動產業加速投入智慧化、自動化及數位創新服務，提升港口作業安全、營運效率與服務品質，攜手打造更智慧、更永續的台灣港群。

港口全面升級：每一個小變革，累積成大效能

在港口數位轉型獎勵方案推動下，已累積超過30項創新提案，帶動業者投資金額達新台幣3.6億元推動數位升級，應用範圍涵蓋提單無紙化、門哨通行自動化、智慧倉儲管理、能源智慧監控及觀光遊憩等多元領域，展現臺灣港群在數位韌性與智慧營運升級的具體成果。

從實務應用來看，港口數位轉型並非遙不可及的大規模變革，而是從作業現場的每一次流程優化、每一項智慧應用開始，逐步累積成港口營運升級的重要動能。以推動提單無紙化為例，櫃場業者於臺中港導入進口櫃預約提領e化系統，串接航商、報關行與運輸業者資料，單櫃處理時間可縮短約15至20秒，不僅提升作業效率，也強化資訊即時性與作業流暢度。

在門哨通行方面，航運公司於高雄港導入自動化閘口車道系統，結合車號、櫃號與櫃損AI辨識技術，精準度達98%以上，有效降低人工判讀錯誤與車輛等候時間，提升櫃場通行效率與服務品質。

智慧倉儲方面，台北港物流業者建置整合式數位管理系統，使作業流程簡化逾30%，有效減少人力作業，透過紙本資料數位化管理，每年更節省超過8萬張紙張，提升作業效率與環境永續。在能源管理方面，業者於高雄港導入SCADA系統，即時掌握設備運作與能耗狀況，每年減碳近200公噸，進一步提升能源管理效能與決策精準度。

此外，在觀光遊憩領域，業者於遊艇碼頭導入智慧清汙無人船、無人搬運車及智慧岸電系統，每年約節省4,000小時，大幅降低人力負擔，提升清運效率與服務品質。

透過這些應用可以看出，港口數位轉型已不再只是單一系統或單點流程改善，而是逐步由點到面，帶動整體港區營運模式升級。當數據、設備與作業流程開始智慧串聯，臺灣港口營運模式正朝向更高效、更安全、更具韌性與永續發展的方向持續邁進。

▲港務公司推動航港產業數據資料共享，打造智慧協作新模式。（圖／港務公司提供）

數據共享串聯：提升資訊交換效率，打造智慧航港協作新模式

隨著各項智慧化應用逐步落地，港口轉型正從單一系統優化，邁向跨系統整合與數據共享的新階段。透過建立標準化資料格式與資訊交換機制，串接航商、港埠業者、報關行及物流業者等多方系統，讓資料能即時流通與整合應用，進一步提升整體營運效率與港區協作能力。

數據共享不僅能減少重複輸入與人工查核作業，更能強化決策支援能力，使港口管理由被動回應轉為主動預判。例如透過即時掌握貨物流動與港區作業狀態，可提前進行資源調度與風險控管，提升整體服務品質與應變能力。

當資料成為驅動營運的核心資產，港口的角色也隨之轉變，不再只是貨物進出的運輸節點，而是結合智慧科技、物流服務與產業創新的重要平台。未來，港務公司將持續深化AI、IoT、大數據及智慧管理等科技應用，攜手航港產業夥伴推動港群數位升級，打造更高效、更安全、更具韌性與永續發展能力的智慧港口，強化台灣在全球海運與物流體系的競爭力。