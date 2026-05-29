行走的0050！　輝達「兆元宴」30位CEO同框：跨屆合作數十載

▲輝達執行長黃仁勳出席兆元宴，宴請台灣供應鏈。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達公司執行長黃仁勳於28日晚間在台北古早味餐廳舉辦晚宴，現場邀集台積電公司、鴻海公司等多家台灣重要供應鏈夥伴。這場被譽為兆元級的人工智慧飯局吸引各大科技掌門人現身，可以說是「行走的0050」。

黃仁勳28日晚間抵達位於市區的懷舊餐廳，下車後照慣例貼心地留步替現場民眾簽名與合影。現場聚集了大批媒體與圍觀群眾，氣氛十分熱絡，多位身價驚人的科技巨頭也陸續進場。

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大佬齊聚展現高人氣

這次出席晚宴的科技大咖，幾乎涵蓋了台灣相關伺服器與資料中心的核心供應鏈。從最上游的晶圓代工，到下游的伺服器代工、散熱模組以及電源管理廠商，各大企業的核心決策層幾乎全員到齊。

▲兆元宴。（圖／翻攝輝達X）

輝達隨後也在官方社群帳號上，公開了這場晚宴的相關大合照與現場影片。官方文中特別強調，執行長這次與超過30位執行長及當地的產業領袖，一同在餐廳內慶祝數十年來的緊密產業合作。

供應鏈名單含金量高

照片曝光後隨即引發熱烈討論，不少網民幽默留言笑稱，台灣大部分的國內生產毛額都在這張合影中，簡直是行走的0050。官方也感性地表示，這張照片凝聚了彼此數十載並肩打拼的歲月。

根據公布的出席名單，除了台積電公司董事長魏哲家、鴻海公司董事長劉揚偉、廣達公司董事長林百里外，還包含光寶科公司、緯創公司、奇鋐公司、宏碁公司、英業達公司、和碩公司等高層，凸顯台灣科技業在全球的關鍵地位。

「兆元宴」出席名單分別有光寶科（2301）總經理邱森彬、緯創（3231）董事長林憲銘、奇鋐（3017）董事長沈慶行、宏碁（2353）董事長陳俊聖於、英業達（2356）董事長葉力誠、和碩（4938）董事長童子賢、鴻海（2317）董事長劉揚偉、台達電（2308）董事長鄭平、緯穎（6669）總經理林威遠、工業富聯董事長鄭弘孟、緯穎董事長洪麗寗、緯創總經理林建勳、廣達（2382）董事長林百里、技嘉（2376）董事長葉培城與總經理林英宇、華碩（2357）董事長施崇棠、台積電董事長（2330）魏哲家、仁寶（2324）董事長陳瑞聰、研華（2395）董事長劉克振。

