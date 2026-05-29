黃仁勳：AI帶動台灣不可能不成長　需要更多能源

▲輝達執行長黃仁勳出席兆元宴，宴請台灣供應鏈。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達執行長黃仁勳於28日晚間舉辦兆元宴，現場邀集「台積電」董事長魏哲家與「鴻海」董事長劉揚偉等多位科技大佬。黃仁勳強調，這波AI台灣不可能不成長，但也需要更多能源。

陳俊聖透露談話焦點

兆元宴出席的企業，粗估總市值上看新台幣80兆元。外界好奇眾人在席間究竟談了些什麼，對此宏碁董座陳俊聖在會後透露，席間談論的多半是詞元就是生意的概念，主要在交流相關技術所帶來的新商機。

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黃仁勳在步出餐廳接受媒體訪問時則提到，台灣在未來不只要持續興建晶圓廠、封裝廠與電腦工廠，同時也非常需要打造人工智慧資料中心。他強調這些高科技的基礎建設，在未來都需要充足的能源來做背後支撐。

▲輝達執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家出席兆元宴。（圖／記者林敬旻攝）

點出供應鏈面臨挑戰

黃仁勳認為台灣不應該只是替全世界製造高科技電腦，也應該把新技術真正應用在自身的產業、大學、企業與年輕世代身上。隨著市場快速擴大，與其合作逾30年的在地供應鏈，未來仍將迎來驚人的成長機會。

談到目前的產業挑戰，他也坦言該公司現在到處都有供應挑戰，因為企業成長速度太快且規模龐大。即便原本就已經是大型企業，如今仍以接近年增一倍的速度擴張，讓整體供應鏈都面臨壓力，但台灣仍是擴張的重要基礎。

架構唯一能跨雲平台

針對雲端服務供應商（CSP）積極發展自研晶片，外界關注彼此是否處於亦敵亦友的關係。黃仁勳回應，這是史上最大的科技市場，出現許多解決方案可以理解，但該公司的特殊之處，在於運算架構唯一能跨雲平台使用。

不過黃仁勳也強調，輝達能切入的市場比多數同行更大，因此非常歡迎各界競爭，最核心的重點就是維持實力並持續向前奔跑。這場匯聚台灣科技界半壁江山的晚宴，不僅展現出緊密的夥伴關係，也為下一階段的科技轉型指明了清晰的方向。