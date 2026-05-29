黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

▲兆元宴散場，輝達創辦人黃仁勳親送台積電董事長魏哲家上車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

兆元宴場內貴賓全都是台灣科技業頭號人物，為了讓賓客能低調且快速離開，這兩次兆元宴都由輝達創辦人黃仁勳上演調虎離山之計，黃仁勳站在餐廳前門發送食物接受訪問，方便眾位董總大佬能從後門悄悄離開。但有一位貴賓，卻是黃仁勳一定親力親為、全程交談護送到坐車，就是台積電董事長魏哲家。

坐在兆元宴主桌的魏哲家，幾乎全場賓客都會來交談的核心風雲人物，位子就坐在黃仁勳旁邊，他也不時與同桌貴賓聊天互動，用餐後半場也站起來到其他桌與其他大老們談天說笑。

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28日兆元宴進行到晚間約8點左右，魏哲家就站起身準備要離席，黃仁勳也立刻跟上，兩人在角落交頭接耳交換意見，據本刊直擊，魏哲家屬於聆聽型、黃仁勳算是傾訴型，一人微笑點頭、一人持續發言，就這樣持續了十多分鐘。

最後，魏哲家推了餐廳後門正要離開，黃仁勳也隨行在魏哲家身旁展現東道主的送客禮貌，魏哲家回頭就用中文對黃仁勳說道：「不要送啦，這樣我會有壓力！」

當然，黃仁勳還是有所堅持，就是要陪著魏哲家走向座車，當然，陪同魏哲家走出餐廳直到上車的這一段路上，黃仁勳持續對魏哲家一陣輸出、表達意見，顯見重視與愛護之意。



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