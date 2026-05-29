川普也有買！戴爾Q1營收暴增88％　盤後飆近40％

▲美國戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊（Susan），右為美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

「戴爾（DELL）」公司最新財報表現非常亮眼，在強勁的人工智慧運算設備需求帶動下，不僅季營收與獲利雙雙大幅超越市場預期，更刷新重新上市以來的最快成長紀錄，激勵盤後股價瘋狂飆升近39%。值得注意的是，美國總統川普之前才買該支股票，甚至還曾公開喊話「去買戴爾股票」。

戴爾公布上季總營收年增近88%達到438.4億美元，遠高於分析師預估的354.3億美元；經調整後的每股盈餘則來到4.86美元，同樣顯著優於市場原先預期的2.94美元，獲利表現相當強悍。

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新世代設備大增

背後最大的功臣就是人工智慧熱潮，搭載「輝達」晶片的伺服器出貨量迎來大爆發，帶動相關業務單季營收年增率高達757%，金額來到161億美元，官方也隨之將全年相關營收預估調高到600億美元。

▲戴爾電腦。（圖／取自免費圖庫Pexels）

除了新世代產品外，傳統伺服器與網通設備也同步回溫，基礎設施解決方案部門營收年增181%至290億美元；包含個人電腦業務的客戶解決方案部門也年增17%，目前已擁有逾5000家各類型算力客戶。

成本飆升定價攀高

不過副董事長兼營運長克拉克（Jeff Clarke）指出，受到原料與晶片成本持續攀升影響，公司幾乎每天都在重新定價，正面臨前所未有的通膨環境，且預期2027財年下半年仍可能面臨零組件供應吃緊。

展望未來，官方預估本季營收最高上看450億美元並同步上修全年財測。今年以來該公司股價已累計大漲逾150%，連美國總統川普（Donald Trump）也在第一季買進建立持股，並曾在白宮活動上公開推薦。