快訊／台積電漲55元至2350　台股狂飆千點重回44K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股28日主要指數全數收漲，台股今（29日）以高盤開出，以上漲179.04點、43815.48點開盤，漲勢擴大，指數大漲1033.60點至44670.04點，重回44K 。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2340元，漲幅1.96％，後漲至2350元；鴻海（2317）上漲6元至269元；聯發科（2454）上漲50元至4460元；廣達（2382）上漲7元來到315.5元；長榮（2603）上漲1.5元至212.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲24.69點或0.05％，收在50668.97點；標準普爾500指數上漲43.27點或0.58％，收7563.63點；那斯達克指數上漲242.73點或0.91％，收在26917.47點；費城半導體指數上漲126.95點或1.0％，收12829.14點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 50668.97 ▲24.69 ▲0.05% S&P500 7563.63 ▲43.27 ▲0.58% NASDAQ 26917.47 ▲242.73 ▲0.91% 費城半導體指數 12829.14 ▲126.95 ▲1.0%

資料來源：證交所