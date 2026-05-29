快訊／台積電漲55元至2350　台股狂飆千點重回44K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股28日主要指數全數收漲，台股今（29日）以高盤開出，以上漲179.04點、43815.48點開盤，漲勢擴大，指數大漲1033.60點至44670.04點，重回44K 。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2340元，漲幅1.96％，後漲至2350元；鴻海（2317）上漲6元至269元；聯發科（2454）上漲50元至4460元；廣達（2382）上漲7元來到315.5元；長榮（2603）上漲1.5元至212.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲24.69點或0.05％，收在50668.97點；標準普爾500指數上漲43.27點或0.58％，收7563.63點；那斯達克指數上漲242.73點或0.91％，收在26917.47點；費城半導體指數上漲126.95點或1.0％，收12829.14點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50668.97
|▲24.69
|▲0.05%
|S&P500
|7563.63
|▲43.27
|▲0.58%
|NASDAQ
|26917.47
|▲242.73
|▲0.91%
|費城半導體指數
|12829.14
|▲126.95
|▲1.0%
資料來源：證交所
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