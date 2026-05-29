台灣大配息出爐！董事長蔡明忠「朝兆元前進」：要有登高的勇氣

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大（3045）29日舉辦股東會，由總市長蔡明忠、總經理林之晨率隊向股東會報，在會後董事長蔡明忠接受媒體聯訪，蔡喊出「大家都在講兆元，台灣大當然也想要努力成為其中一員」，要有登高山的勇氣跟想像，而針對中華電、遠傳都有將獲利反饋在員工身上，蔡則解釋，台灣大不像這幾年一些爆發的 AI公司一樣能發送爆發式的一次性激勵獎金，主要是年年調薪3％以上還有年間、年中兩次獎金，並承諾「照顧員工是富邦集團的共同目標」。此外，台灣大去年全年合併營收達1988億元，EPS達4.77元、創7年新高，將配發每股4.8元現金股利。

▼蔡明忠喊話「想朝兆元家族前進」，要有勇氣、想像以及努力。（圖／記者蘇晟彥攝）

台灣大114年全年合併營收達1988億元，合併EBITDA達431.7億元、創歷史新高，合併營業利益創14年新高，稅後淨利創9年新高，EPS 4.77元，成為近7年最佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，近期COMPUTEX話題不斷，不少「兆元」俱樂部也成為媒體追逐話題，對於台灣大是否能成為兆元俱樂部一員，蔡明忠表示，「台灣大目前年營收約2,000億，同時也有不少新事業版圖的投資，當然會想像，也要有想登山的勇氣，同時必須努力」，但首先要先朝營收兆元前進，必須達到5倍成長，而不是以市值來看。

蔡也表示，「電信業基本上是笨水管行業」，因此台灣大這幾年新科技事業投資很多，去年也因為成為AI賦能、提供企業相關服務獲利，但針對獲利是否回饋到員工上，如中華電信、遠傳電信2024年都發出一次性激勵獎金、年年調薪，蔡則回應，基本上台灣大沒有這樣搞，都是年終、年間兩次獎金，年約有18個月，薪水部分則以一般性、績效綜合，平均為 3 %調整，再次強調「照顧員工是富邦集團共同目標」。

此外，台灣大哥大總經理林之晨在日前餐敘指出，原先訂出的「超人計劃」提前達標，從下半年開始全體員工將會使用自研、類似「龍蝦」的AI代理人系統，將正式以三大引擎驅動下進入黃金十年，加速朝區域級科技電信公司邁進。