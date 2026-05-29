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星宇航空明年衝歐洲、紐澳航網　張國煒：開雪梨航線「不是秘密」

▲▼星宇航空股東會。（圖／記者高兆麟攝）

▲星宇航空股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空（2646）今（29）日召開股東會，董事長張國煒透露，未來長程航線布局將持續擴張，除今年下半年將開航峇里島外，明年將把重心放在歐洲與紐澳市場，其中澳洲雪梨可望成為首個紐澳航點，歐洲則規劃瑞士蘇黎世與西班牙巴塞隆納，美國市場也持續評估芝加哥、華盛頓D.C.、紐約與達拉斯等新航點。

張國煒表示，其實不少新航點早已在市場與媒體間討論，除了6月即將開航韓國釜山、下半年新增峇里島外，明年將進一步擴張紐澳版圖，「應該會先從雪梨開始，這已經不是秘密了」。

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他指出，去年星宇航空已逐步建立起美洲航網，目前美西布局已大致完成，接下來將著重美中與美東市場，「芝加哥、華盛頓D.C.、紐約、達拉斯都在考慮之列」，未來美國線仍會持續擴張。

張國煒也認為，歐洲市場將是星宇下一階段的重要發展方向。他表示，今年即將正式開航捷克布拉格，明年則規劃新增瑞士蘇黎世與西班牙巴塞隆納兩個航點，「申請都已經送出去了，也不是秘密」。

張國煒指出，歐洲航線無論票價或市場需求都相當具吸引力，明年公司將以歐洲線為發展重心，美洲市場則作為輔助，同時持續補強亞洲區間航線運力。

除了客運布局外，星宇航空也同步推進貨運事業。張國煒透露，後年起將陸續引進4架A350F貨機，逐步建立完整貨運機隊，朝向「全功能航空公司」目標發展。

關鍵字： 星宇航空

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