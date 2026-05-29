賣1張0050準備「躺平2個月」！財經作家1原因搖頭：只能躺1個月

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股近期在AI與資金行情帶動下持續創高，加權指數一度衝破4萬4000點，接近4萬5000點，連帶讓不少ETF價格同步飆升，指標性的元大台灣50（0050）更一度站上103元。理財作家施昇輝表示，有位朋友最近賣了一張0050，進帳10萬元，打算躺平2個月不工作，施昇輝一聽到入手價後笑喊「你只能躺1個月」。

年輕友人賣0050 想休息2個月



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理財作家施昇輝在粉專發文，有位認識的年輕朋友傳訊息，「他先謝謝我讓他知道0050」，平時收入來源是自由接案，每月平均有5萬元進帳。年輕好友興奮表示，賣出了一張0050，進帳10萬3000元，這筆進帳可以讓他躺平2個月。

施昇輝追問當初買進價格，年輕好友回答50元。施昇輝接著提醒，若以一張0050的價格計算，當初投入的本金約為5萬元，如今賣出雖然拿回10萬3000元，但其中5萬元原本就是自己的資產，不能全部視為投資收益，「扣掉本金後賺到5萬3000元，因此只能算躺平一個月。」

貼文曝光，網友笑翻，「躺平一個月也不錯啊啊啊啊」、「現在賣是傻子嗎，留著繼續增值阿，除非急需用錢」、「需要錢時可以賣，不缺錢時就放著不管」、「大叔好殘忍，戳破孩子的夢」、「應該繼續上班，然後把所有薪資丟進去，等待下一輪提領」、「也不太對，萬一回跌修正，也得先爬起來」。