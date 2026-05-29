長榮航空看旺暑假需求　總座孫嘉明：訂位較去年增近3成

▲長榮航空股東會。（圖／長榮航空提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）今（29）日召開股東會，總經理孫嘉明表示，今年客運市場需求持續強勁，尤其暑假旺季表現相當樂觀，目前暑期訂位較去年同期成長近3成，整體全年需求看起來都維持高檔，加上兩岸市場逐步回溫，票價仍可望維持相對高檔水準。

此外，長榮航今日股東會也完成董事改選，其中市場關注的是，長榮集團總裁張國華之子張聖恩首度獲選董事，正式進入董事會。

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孫嘉明指出，今年4月客運營收成長明顯，目前觀察至暑假期間，各航線需求雖有差異，但整體市場相當強勁，「客運看起來很好」。他表示，暑假訂位狀況比去年同期增加近30%，顯示旅遊需求依舊熱絡，全年營運展望審慎樂觀。

在貨運市場方面，孫嘉明表示，AI相關需求仍然非常強勁，「只要跟AI有關的東西，看股價就知道」，帶動整體航空貨運需求持續升溫。他認為，今年AI供應鏈需求仍將延續，貨運運價「大概也不會低」。

針對近期國際油價走高，孫嘉明坦言，燃油成本確實會對航空公司獲利造成壓力，但目前整體訂位需求依然強勁，因此長榮航沒有規劃以減班方式因應，「航班都會維持」。不過他也提到，公司仍會視市場需求與機隊配置，進行部分機型調整，但不會縮減航班規模。

至於燃油附加費，孫嘉明說明，由於客運票價調整具有遞延性，不像貨運能快速反映成本變化，因此航空公司除了關注油價本身，也必須留意燃油供應狀況。目前各主要航點燃油供應大致穩定，僅少數國家仍有限制供油情況，整體供應沒有太大問題。

面對市場需求與油價變化，孫嘉明強調，長榮航空擴展航網與成長計畫不會因此放慢，仍會按照原定規劃推進新航線與機隊布局，南部市場也將持續深耕。

他也表示，過去高雄航線多以窄體機執飛，如今在協調後，已安排A330-300（A333）廣體客機投入營運，上午執飛高雄東京航線、下午則飛往浦東，希望進一步強化高雄出發航網與整體運能布局。