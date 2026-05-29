海岬型船昨晚日租漲破5萬美元　中航下半年6艘簽約船可享高價

▲中航董事長彭士孝(右二)主持會議。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

海岬型船現貨市場日租昨(28)晚漲到50,041美元，單日上漲2224美元，單日漲幅4.65%，比一般成本價18,000美元高出32,041美元，創2023年12月後的新高，更是2008年來最強的5月新高，船隊清一色海岬型船的中航(2612)今(29)日召開股東會，該公司今年下半年有4艘新船換約，兩艘新造船也在洽談長約，估計可以簽到高運價。

中航去年獲利10.78億元，EPS5.46元，今日股東會通過每股配發現金股利2.2元。公司指出，今年2月底美國與以色列針對伊朗展開聯合軍事行動，除了造成伊朗境內重大傷亡與波及週邊國家，戰爭更實質關閉了荷姆茲海峽，震撼國際能源與金融市場。

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展望2026年，全球處於安全秩序與政經局勢失衡的關鍵期，地緣政治動盪對全球供應鏈佈局及貿易流向造成深遠影響，除中東衝突已造成前所未有的衝擊，俄烏、南美、北歐也面臨不同程度的區域性挑戰。

關稅戰雖或有暫緩升級跡象，但市場仍高度關注新一輪的貿易談判與聯準會的利率政策。而中國大陸總體經濟之走勢、鋼鐵業內外銷總量以及原物料進口版圖的調整，也將是左右海岬型散裝輪市場的關鍵。

面對各項變局，公司將持續強化風險控管，恪遵「小而精、以小搏大」的核心經營理念，審慎應對外在環境變化。在維持充沛的營運資金及穩健的財務基礎上，繼續推動船隊更新與低碳設備轉型。未來，公司將致力於優化經營績效，並提升股東、員工及社會的長遠價值與福祉，積極實踐永續經營與企業社會責任之承諾。