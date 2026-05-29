戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

▲緯創外觀照。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

戴爾（DELL）上一季財報表現亮麗，盤後股價大漲四成，最高飆至443.86美元，加上「AI兆元宴」題材，緯創（3231）一鼓作氣直奔158.5元漲停價位，仁寶（2324）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）等四檔個股都亮燈漲停。

AI運算設備強勁需求，且傳統伺服器、網通設備也同步回溫，帶動戴爾上一季營收來到438.4億美元，經調整後的每股盈餘來到4.86美元，明顯優於市場原先預期的2.94美元。

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戴爾正常盤股價上漲11.73美元或3.84%、以317.05美元作收 ，盤後最高飆至443.86美元，大漲四成，這也為老AI股注入動能。

緯創以154元跳空開高強勢鎖住158.5元漲停價位，接下來有機會挑戰今年1月7日161元前波高點，技嘉則是上攻到371元漲停價位，為2024年3月以來新高，華碩強勢鎖住761元漲停價位。

股價位階相對低仁寶開高走高，一度上攻到36.85元漲停價位，到10點20分左右成交量來到16.6萬多張，居上市成交量排行第七大，英業達開高走高重返「7」字頭，來到70.2元漲停價位，創下2023年7月以來近高，到10點20分左右，成交量來到12.7萬多張，居上市成交量排行第九大。