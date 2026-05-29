星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

▲星宇董事長張國煒主持股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星宇航空董事長張國煒近日針對外界關注的獲利、年終獎金與經營壓力，坦言航空業本來就是「非常難經營的產業」，星宇扣除疫情影響後，真正營運時間僅約3年半，作為一家全新航空公司，現階段仍處於高成本投入期，但自己創辦星宇不是為了虐待員工，而是希望打造一家讓台灣驕傲的航空公司，航空公司若那麼好賺，比他有錢的都可以來開，「黃仁勳也可以來開一間啊」。

張國煒表示，外界若拿星宇與成立超過60年的長榮航空、近40年的華航相比，並不公平。他指出，兩家傳統航空公司早已度過最辛苦的資本支出期，包括建築、模擬機與各項設備成本都已攤提完成，營運基礎成熟穩定，但星宇從零開始，不僅投資成本龐大，也必須同步導入大量新機、人員訓練與設備建置。

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他坦言，疫情後市場復甦期間，傳統航空公司因貨運需求強勁、成本結構較低，獲利表現相當突出，也因此讓星宇的財務數字在比較之下顯得吃虧，「但以一家成立3年半的新航空公司來看，其實是非常好的成績。」

張國煒也回顧去年營運狀況，指出去年第一季原本表現不錯，單季獲利約6億元，但後續受到多項外部因素衝擊，包括美國對非法移民與學生簽證政策收緊，導致留學生與東南亞旅客移動意願下降，美國線需求明顯轉弱。此外，日本市場去年也受到地震預言與旅遊安全疑慮影響，暑假旺季不如預期，直到8月後日本線需求才逐漸恢復。

他指出，星宇目前仍處於快速擴張階段，大量新機陸續交付，人員與訓練成本居高不下，去年相關費用特別沉重，但即便如此，公司全年仍小幅獲利，「歷經這麼多挑戰還能賺一點，其實已經很不容易。」

針對近期引發討論的年終獎金爭議，張國煒表示，公司不是不願意發獎金，而是必須依照實際獲利狀況衡量。他也坦言，今年原本也希望能發更多股利給股東，但針對年終，考量公司整體財務狀況與仍在虧損階段，他最終還是擠一擠，發放1個月年終。

張國煒強調，公司經營不能靠借錢發獎金，「如果借錢發獎金，我就不是合格的專業經營人。」他指出，自己從星宇成立至今沒有領過公司薪水，也未曾向公司請領任何費用，所有資源都投入公司發展。

對於外界批評星宇未善待員工，張國煒表示，「我非常受傷。」他強調，自己創辦星宇不是為了虐待員工，而是希望打造一家讓台灣驕傲的航空公司。他更坦言，「我財產那麼多，我本來當公子哥就好了，幹嘛跑來做航空公司？每天還要被罵。我做這家公司，其實我認為自己是在服務員工、服務旅客。」

他舉例，星宇近期投入逾20億元興建員工停車場，且免費提供員工使用；公司也是國內最早開放地勤穿短褲的航空公司之一，目的就是考量台灣高溫環境與員工工作需求。

張國煒表示，航空業涉及飛安、航權、國際合作等高度專業與複雜環節，不是外界想像中那麼簡單，「今天如果航空業這麼好賺，比我有錢的人早就都來開航空公司了，黃仁勳也可以來開一間。」

他也強調，星宇雖然成立時間短，但已取得五星航空認證，並在全球市場建立一定知名度，「這其實是台灣的光榮。」對於外界長期唱衰，他則直言，希望大家能給新航空公司更多時間與正面支持。

張國煒最後表示，他始終相信星宇一定會成功，但航空業需要時間累積，「沒有任何一家航空公司可以3年半就變成今天的規模。」