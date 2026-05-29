陽明看二、三季市場維持好景、之後變數多難料　股利2元

▲左起陽明董事長蔡豐明、律師陳信瑩、陽明總經理李明輝在股東會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)於今(29)日召開股東常會，通過配發股利2元。公司董事長蔡豐明與總經理李明輝表示，第二、第三季估計貨櫃船運市場都可以維持高運價，之後因為地緣政治難料，市場不確定性高，難以預測。

陽明今年估計採實體召集與視訊輔助方式辦理，以提供股東多元便利之參與管道，會中通過114年度財務報告與盈餘分配案。

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陽明114年度合併營業收入為新台幣1636億元，稅後淨利170.97億元，稅後EPS為4.9元。去年度全球航運市場受保護主義升溫加劇貿易壁壘、地緣政治衝突頻傳之影響，市場需求與運價波動劇烈，加上新船陸續交付，面臨船噸供過於求之挑戰。

惟全球經濟成長仍展現韌性，經濟合作暨發展組織(OECD)及國際貨幣基金(IMF)分別推估全球貿易量在114年增長幅度為4.2%及4.1%，相較113年回升。

面對市場變化之不確定性，陽明海運以強健本業成長動能為優先，在114年已簽約新建6艘8000箱(20呎櫃)級與7艘16,000箱級全貨櫃船，115年尚有6艘13,000箱級全貨櫃船規劃建造中，加上近2年持續進行自有貨櫃之汰舊更新，將有助於提升船隊營運效率、降低成本與拓展市場。而考量未來船隊更新、淨零轉型及因應全球航運市場變化所需。

展望今年，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡、地緣政治及經貿政策調整等多重挑戰，OECD及IMF最新預測，全球經濟成長動能雖趨緩，整體仍維持溫和成長態勢；而航運市場因受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突、以及國際環保法規趨嚴等因素影響，整體供需與經營環境仍具高度不確定性。

陽明海運將持續提升營運韌性，依據全球貨物流向調整航線與船隊配置，強化全球航線服務網絡；逐步落實2050年淨零排放目標，持續推動船隊更新與投入智慧化船舶管理與多元化潔淨能源佈局；透過數位創新提升客戶服務效能，並推動AI應用與機器人流程自動化技術，優化核心業務流程，並建立全球基礎作業流程之標準化與模組化，全面提升效率與全球備援能力。

未來，陽明海運將在營運規模與全球產業發展同步成長之目標下，持續深化ESG治理，為客戶、股東及社會創造長期穩定之投資價值，朝永續經營穩步邁進。