聯發科：產業鏈漲價可能成新常態　台積電仍是「最重要長期夥伴」

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）股東會今（29）日登場，董事長蔡明介表示，AI應用仍處發展初期，聯發科已從邊緣運算到雲端全面布局，看好資料中心將成為下一波重要成長動能，其中AI ASIC（客製化晶片）業務正快速成長，今年目標營收20億美元，明年更可望達到數十億美元規模。

蔡明介表示，今年整體營運可望維持穩健成長，雖然手機市場受到記憶體價格大漲影響，但車用業務持續打入新客戶，資料中心業務今年也開始貢獻營收。隨著AI算力需求快速增加，全球供應鏈正面臨結構性調整，在產能有限情況下，零組件價格上漲、交期拉長已成趨勢，「產業鏈漲價可能會成為新的常態」，聯發科也將視情況調整產品價格，適度反映成本。

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副董事長暨執行長蔡力行則針對市場關注與台積電合作關係，以及三星積極爭取代工訂單傳聞表示，台積電是聯發科「長期、持續且緊密」的合作夥伴，雙方從12奈米一路合作至2奈米、1.4奈米，以及先進封裝與CPO等技術領域，都維持非常密切合作關係。

蔡力行強調，聯發科作為大型半導體公司，當然會了解其他晶圓廠技術與產能狀況，但「台積電仍是聯發科最重要、最長期的合作夥伴，這點非常清楚」。

