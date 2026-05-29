AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

▲鴻海集團。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

鴻海（2317）股東會於今（29）日登場，董事長劉揚偉在會中喊出，受惠AI需求持續升溫，去年每股稅後盈餘（EPS）達13.61元，將朝「每年賺2個股本」方向努力，股價開高在11點05分左右直接攻289元漲停價位，創下2008年8月以來，為18年來新高。

劉揚偉談到，去（2025）年為鴻海AI轉型的重要里程碑，營業利益年增24%，代表取得獲利更佳的訂單，去年EPS為13.61元，創下上市以來新高，目前鴻海在AI伺服器市場市占率已超過四成，全球四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出已超過7000億美元，明年甚至有機會突破1兆美元，這也是未來成長的契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉揚偉也透露，今年AI機櫃出貨量將呈倍數成長，且將逐季增加，同時共同封裝光學（CPO）交換器產品也將開始出貨，明（2027）年出貨量有望再大幅提升；如今，伴隨AI市場成長，對營收、獲利成長深具信心，將以「每年賺2個股本」為下一階段發展目標。

戴爾昨（28）日盤後噴漲四成，為老AI股注入活水，而鴻海又有股東會，董事長喊話「每年賺2個股本」消息面激勵，股價展現「大象會跳舞」氣勢，震盪走高強勢漲停表態，創下2008年8月金融風暴以來新高，到11點左右成交金額為338億元，居上市第四大。

