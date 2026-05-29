集保結算所赴英參與ICMA年會　宣傳永續票券制度

▲駐英代表姚金祥（左四）、ICMA執行長Bryan Pascoe(左三）、金管會駐倫敦代表辦事處主任廖英傑（右三）、櫃買中心總經理陳麗卿（左二）、集保結算所董事郭昭良（左一）、總經理陳德鄉（右二）、副總經理黃蓁蓁（右一）於2026 ICMA年會合影留念。

圖、文／集保結算所提供

駐英代表處姚金祥大使親臨會場與ICMA執行長會晤，攜手主管機關與櫃買、集保展現雙軸轉型成果

隨臺股屢創新高，臺灣已晉升全球前5大資本市場。為延續強勁的投資動能並深化國際鏈結，臺灣集中保管結算所（以下簡稱集保結算所）日前特別聯合主管機關金融監督管理委員會（金管會）倫敦辦公室以及證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心），共同赴英國倫敦參與2026年第58屆國際資本市場協會（ICMA）會員大會暨年會（ICMA Annual General Meeting & Conference）。

本次年會現場迎來重大外交與金融結合之里程碑！中華民國（臺灣）駐英國代表處姚金祥大使特別親赴年會會場，並與ICMA執行長 Bryan Pascoe進行會晤。雙方就全球永續金融趨勢、臺灣資本市場國際化及雙邊合作機會，進行了深刻且富有成效的意見交換，為臺灣金融合作注入強大動能。

本次ICMA年會於5月27日至29日在倫敦盛大舉行，總計吸引來自全球約60個國家、超過1,200名政府機關、金融機構、機構投資人、市場基礎設施機構及國際媒體代表與會。 會中方針對跨境資本市場、金融創新、永續金融以及國際制度法規等前瞻議題進行深入交流與探討。

集保結算所總經理陳德鄉表示，此行深具里程碑意義，這不僅是集保結算所與櫃買中心攜手同行、齊心參與國際年會，更是我國主管機關、櫃買中心與集保首度在ICMA此一國際一級舞台上聯合設攤。結合駐英代表處姚金祥大使的親自蒞臨指導與外交支持，藉由臺灣主題展位，主動向全球引資、大舉推銷臺灣資本市場的國際競爭力與獨特優勢。

展位現場向國際市場介紹櫃買中心之「永續債券服務」與集保結算所之「永續票券服務」。此一數位與永續創新的「雙軸轉型」卓越成效，吸引了大量國際與會者的目光。透過展位現場與國際金融機構及各市場參與者代表的實質互動，臺灣團隊不僅深化了在永續金融領域的多邊交流，更有力地開拓了我國資本市場的國際能見度，進一步增進外資未來參與臺灣市場的意願與信心。

關於國際資本市場協會（ICMA）及未來深耕規劃

國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）成立於1969年，目前擁有全球超過630家會員機構，遍布全球70個市場，為深具國際影響力之資本市場組織，長期致力於促進國際債券市場健全發展，並制定如綠色債券原則（GBP）、永續發展債券指引等全球廣泛採用之國際標準。

集保結算所自2025年正式加入該組織以來，近年來持續推動市場基礎設施數位化、跨境服務及永續金融相關業務，並積極參與國際組織與交流活動。集保結算所強調，本次與櫃買中心及主管機關首度聯手設攤參展，並在駐英代表處全力協助下，能即時掌握國際資本市場的前瞻趨勢，作為未來我國制度規劃與業務發展的重要參考。未來將持續推動我國市場與國際接軌，全方位強化臺灣資本市場的國際競爭力。