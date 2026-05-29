南山人壽豪砸35.5億！買下義享帝國5層樓　用途曝光

▲義享帝國。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

南山人壽昨（28）日晚間發布重訊，公告以新台幣35億5588萬元購入義享帝國商辦大樓。義享天地B館規劃為結合商場、影城與辦公大樓，力拼明年第一季開放廠商進駐，義享樂國際公司對此也公告，南山人壽購置區域為商辦大樓中的5層樓，顯示市場對此區發展潛力有信心。

義享天地B館為複合式商業大樓，是一棟地上28層、地下6層建築，結合商場、影城及辦公室的複合式商業地標，其中B1F-10F「義享樂漾廣場」為購物中心，11F-14F規劃為影城，「義享帝國」商辦則位於 15F-28F。

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▲義享天地B館。（圖／記者許宥孺翻攝）



南山人壽指出，該大樓將作為高雄分公司、通訊處辦公室及教育訓練教室使用，預計於2026年第3季取得使用執照。因看好凹子底底區有百貨公司、大型量販賣場與國際級酒店，另有4棟興建中的全新商辦大樓，看好區域商業發展動能，有望成為高雄市重要商業發展核心之一，因此提前佈局。

義享樂國際股份有限公司對此表示，南山人壽此次購置商辦大樓中5層樓，作為該公司企業自用辦公空間。未來亦將有更多優質企業陸續進駐商辦區域，顯示市場對本區發展潛力深具信心，並看好其成為高雄未來重要的商業發展核心之一。

▲義享天地A館有商場、國際酒店。（圖／記者許宥孺攝）