ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

南山人壽豪砸35.5億！買下義享帝國5層樓　用途曝光

▲義享帝國。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義享帝國。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南山人壽昨（28）日晚間發布重訊，公告以新台幣35億5588萬元購入義享帝國商辦大樓。義享天地B館規劃為結合商場、影城與辦公大樓，力拼明年第一季開放廠商進駐，義享樂國際公司對此也公告，南山人壽購置區域為商辦大樓中的5層樓，顯示市場對此區發展潛力有信心。

義享天地B館為複合式商業大樓，是一棟地上28層、地下6層建築，結合商場、影城及辦公室的複合式商業地標，其中B1F-10F「義享樂漾廣場」為購物中心，11F-14F規劃為影城，「義享帝國」商辦則位於 15F-28F。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲義享帝國。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義享天地B館。（圖／記者許宥孺翻攝）

南山人壽指出，該大樓將作為高雄分公司、通訊處辦公室及教育訓練教室使用，預計於2026年第3季取得使用執照。因看好凹子底底區有百貨公司、大型量販賣場與國際級酒店，另有4棟興建中的全新商辦大樓，看好區域商業發展動能，有望成為高雄市重要商業發展核心之一，因此提前佈局。

義享樂國際股份有限公司對此表示，南山人壽此次購置商辦大樓中5層樓，作為該公司企業自用辦公空間。未來亦將有更多優質企業陸續進駐商辦區域，顯示市場對本區發展潛力深具信心，並看好其成為高雄未來重要的商業發展核心之一。

▲義享天地A館有商場、國際酒店。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享天地A館有商場、國際酒店。（圖／記者許宥孺攝）

關鍵字： 高雄商辦義享天地南山人壽凹子底商業潛力義联集團義享帝國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張柏芝生日會豪送粉絲　「46張香港來回機票」

推薦閱讀

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

台股今（29日）在股王、權王帶領下開高走高，近午盤，指數大漲逾1200點，股王信驊（5274）強攻至19510元，再創新高，權王台積電（2330）今最高價見2375元，也是新天價。

2026-05-29 12:05
記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

美系外資券商發表的最新「大中華區半導體」報告指出，傳統記憶體市場今（2026） 年下半年供需缺口擴大，給予華邦電（2344）、南亞科（2409）「優於大盤」，今（29）日華邦電強勢鎖住158元漲停新高價位，本周連4天見高價，低價商丞（8277）展開補漲行情，攻克8.61元漲停價位。

2026-05-29 12:23
AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

鴻海（2317）股東會於今（29）日登場，董事長劉揚偉在會中喊出，受惠AI需求持續升溫，去年每股稅後盈餘（EPS）達13.61元，將朝「每年賺2個股本」方向努力，股價開高在11點05分左右直接攻289元漲停價位，創下2008年8月以來，為18年來新高。

2026-05-29 11:13
南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

人工智慧（AI）帶動記憶體、ABF載板等多項電子材料缺貨漲價，南亞除了本身從事電子材料，並手握南電、南亞科小金雞，而南亞對於兩家子公司的釋股動態也備受外界矚目。

2026-05-29 12:35
戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾（DELL）上一季財報表現亮麗，盤後股價大漲四成，最高飆至443.86美元，加上「AI兆元宴」題材，緯創（3231）一鼓作氣直奔158.5元漲停價位，仁寶（2324）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）等四檔個股都亮燈漲停。

2026-05-29 10:29
聯發科：產業鏈漲價可能成新常態　台積電仍是「最重要長期夥伴」

聯發科：產業鏈漲價可能成新常態　台積電仍是「最重要長期夥伴」

IC設計大廠聯發科（2454）股東會今（29）日登場，董事長蔡明介表示，AI應用仍處發展初期，聯發科已從邊緣運算到雲端全面布局，看好資料中心將成為下一波重要成長動能，其中AI ASIC（客製化晶片）業務正快速成長，今年目標營收20億美元，明年更可望達到數十億美元規模。

2026-05-29 10:38
星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇航空董事長張國煒近日針對外界關注的獲利、年終獎金與經營壓力，坦言航空業本來就是「非常難經營的產業」，星宇扣除疫情影響後，真正營運時間僅約3年半，作為一家全新航空公司，現階段仍處於高成本投入期，但自己創辦星宇不是為了虐待員工，而是希望打造一家讓台灣驕傲的航空公司，航空公司若那麼好賺，比他有錢的都可以來開，「黃仁勳也可以來開一間啊」。

2026-05-29 10:29
傳產紡織老企業喊AI！新纖拉漲停　連2個交易日亮燈

傳產紡織老企業喊AI！新纖拉漲停　連2個交易日亮燈

老牌紡織廠新纖（1409）股東會宣布跨足AI領域好消息，切入半導體材料，激勵股價今（29日）跳空漲停，鎖死漲停價，高掛委買單逾4萬張，股價連2 個交易日漲停。

2026-05-29 10:01
陽明看二、三季市場維持好景、之後變數多難料　股利2元

陽明看二、三季市場維持好景、之後變數多難料　股利2元

陽明海運(2609)於今(29)日召開股東常會，通過配發股利2元。公司董事長蔡豐明與總經理李明輝表示，第二、第三季估計貨櫃船運市場都可以維持高運價，之後因為地緣政治難料，市場不確定性高，難以預測。

2026-05-29 10:34
海岬型船昨晚日租漲破5萬美元　中航下半年6艘簽約船可享高價

海岬型船昨晚日租漲破5萬美元　中航下半年6艘簽約船可享高價

海岬型船現貨市場日租昨(28)晚漲到50,041美元，單日上漲2224美元，單日漲幅4.65%，比一般成本價18,000美元高出32,041美元，創2023年12月後的新高，更是2008年來最強的5月新高，船隊清一色海岬型船的中航(2612)今(29)日召開股東會，該公司今年下半年有4艘新船換約，兩艘新造船也在洽談長約，估計可以簽到高運價。

2026-05-29 10:03

讀者迴響

熱門新聞

最強妖股隕落跌停！　24根漲停止步

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

即／台指期夜盤狂飆911點！

華為韜定律會威脅台積電？黃仁勳霸氣回應

台積電又見仙人指路　盤後鉅額交易驚見新天價

戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

兆元宴黃仁勳畫像出自四維航藍家姊妹母親張謙謙　永擎要當鎮廠之寶

星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

「行走的0050」　輝達曬兆元宴合照

快訊／台股新增7檔「抓去關」　被動元件廠禾伸堂延長處置

快訊／台積電漲55元至2350　台股狂飆千點重回44K

星宇航空明年衝歐洲、紐澳航網　張國煒：開雪梨航線「不是秘密」

台灣「最強妖股」連拉24根漲停！　專家拆解狂漲867%的3劇本

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366