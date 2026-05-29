AI工具結合在地專業！永慶房屋「i特助」打造高效看房新體驗

▲永慶房屋蘇怡道透過「i特助」助客戶整合購屋意見，成功買到理想好宅。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

AI科技成為現代人買房的強大幫手！永慶房屋在LINE上推出的「i特助」AI工具，透過標籤調整，精準推播符合客戶需求物件，成功幫一對夫妻解決買房意見不合的難題，讓全家人順利買到好房子。

永慶房屋大稻埕直營店的經紀人員蘇怡道，入行短短2年，卻憑著對大稻埕商圈的精準了解，拿下「永慶房屋新人獎」。他指出很多家庭買房時，最大的難關就是家人間沒有共識。有對和爸媽同居的夫妻，想要搬出來住。但夫妻兩個人之前都是自己看不同的買房網站。因為每個網站的資料不同，兩個人對預算和房子的條件一直談不攏，找了很久都沒有結果。

為了幫他們解決問題，蘇怡道幫這對夫妻建立了一個LINE的「i特助買屋服務群組」。這個群組可以把夫妻兩人的需求放在一起。系統只要看到適合的房子，就會直接丟進群組裡。這樣一來，夫妻兩人看到的資料完全一樣，就能在群組裡馬上討論，再也不會因為資訊不同步而沒有交集。

在看房子的過程中，蘇怡道注意到這對夫妻開始點選本來沒有考慮的地區。這個改變，也讓蘇怡道利用系統重新設定條件，幫夫妻找更多別區的房子。先把選擇放大，再用自己的專業幫客戶分析每間房子的優缺點和價格。在「AI找房」和「專家分析」的雙重幫忙下，這對夫妻很快就做出了決定。他們跨區看中位於文山區的物件，看房後馬上就決定買下來。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋累積的專業經驗與龐大資料庫，可以讓AI做最好的分析和推薦。公司裡面有超過300人的數位資訊團隊，持續開發新的數位工具，打造符合業務與消費者需求的服務系統。未來也會以科技創新為核心，打造更簡單、高效且有依據的找房與售屋體驗，協助消費者做出最佳決策。AI科技，讓大家買房、賣房變得更簡單、更快速。

▲透過「i特助」群組，不僅能即時推播物件，更能精準鎖定需求，助客戶更快速找到理想的房屋。

▲「i特助」購售屋服務優勢分析。

延伸閱讀

AI助攻打破找房僵局！永慶「i特助」智慧推播 助買方圓夢購屋

永慶房屋莊竣宇用細膩觀察提供精準置產建議 贏得客戶好評

智慧找房時代來臨 永慶房屋「i特助」助買方快速鎖定理想住宅





