ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI工具結合在地專業！永慶房屋「i特助」打造高效看房新體驗

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲永慶房屋蘇怡道透過「i特助」助客戶整合購屋意見，成功買到理想好宅。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

AI科技成為現代人買房的強大幫手！永慶房屋在LINE上推出的「i特助」AI工具，透過標籤調整，精準推播符合客戶需求物件，成功幫一對夫妻解決買房意見不合的難題，讓全家人順利買到好房子。

永慶房屋大稻埕直營店的經紀人員蘇怡道，入行短短2年，卻憑著對大稻埕商圈的精準了解，拿下「永慶房屋新人獎」。他指出很多家庭買房時，最大的難關就是家人間沒有共識。有對和爸媽同居的夫妻，想要搬出來住。但夫妻兩個人之前都是自己看不同的買房網站。因為每個網站的資料不同，兩個人對預算和房子的條件一直談不攏，找了很久都沒有結果。

為了幫他們解決問題，蘇怡道幫這對夫妻建立了一個LINE的「i特助買屋服務群組」。這個群組可以把夫妻兩人的需求放在一起。系統只要看到適合的房子，就會直接丟進群組裡。這樣一來，夫妻兩人看到的資料完全一樣，就能在群組裡馬上討論，再也不會因為資訊不同步而沒有交集。

在看房子的過程中，蘇怡道注意到這對夫妻開始點選本來沒有考慮的地區。這個改變，也讓蘇怡道利用系統重新設定條件，幫夫妻找更多別區的房子。先把選擇放大，再用自己的專業幫客戶分析每間房子的優缺點和價格。在「AI找房」和「專家分析」的雙重幫忙下，這對夫妻很快就做出了決定。他們跨區看中位於文山區的物件，看房後馬上就決定買下來。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋累積的專業經驗與龐大資料庫，可以讓AI做最好的分析和推薦。公司裡面有超過300人的數位資訊團隊，持續開發新的數位工具，打造符合業務與消費者需求的服務系統。未來也會以科技創新為核心，打造更簡單、高效且有依據的找房與售屋體驗，協助消費者做出最佳決策。AI科技，讓大家買房、賣房變得更簡單、更快速。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲透過「i特助」群組，不僅能即時推播物件，更能精準鎖定需求，助客戶更快速找到理想的房屋。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產集團。（圖／永慶房產集團）

▲「i特助」購售屋服務優勢分析。

延伸閱讀

AI助攻打破找房僵局！永慶「i特助」智慧推播　助買方圓夢購屋

永慶房屋莊竣宇用細膩觀察提供精準置產建議　贏得客戶好評

智慧找房時代來臨　永慶房屋「i特助」助買方快速鎖定理想住宅


 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房產集團永慶房屋i特助AI購屋售屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【逼到當場飆中文！】泰國高空腳踏車驚見「崩潰獅吼功」 工作人員拚命狂喊「踩」全場笑翻XD

推薦閱讀

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

台股今（29日）在股王、權王帶領下開高走高，近午盤，指數大漲逾1200點，股王信驊（5274）強攻至19510元，再創新高，權王台積電（2330）今最高價見2375元，也是新天價。

2026-05-29 12:05
記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

美系外資券商發表的最新「大中華區半導體」報告指出，傳統記憶體市場今（2026） 年下半年供需缺口擴大，給予華邦電（2344）、南亞科（2409）「優於大盤」，今（29）日華邦電強勢鎖住158元漲停新高價位，本周連4天見高價，低價商丞（8277）展開補漲行情，攻克8.61元漲停價位。

2026-05-29 12:23
AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

鴻海（2317）股東會於今（29）日登場，董事長劉揚偉在會中喊出，受惠AI需求持續升溫，去年每股稅後盈餘（EPS）達13.61元，將朝「每年賺2個股本」方向努力，股價開高在11點05分左右直接攻289元漲停價位，創下2008年8月以來，為18年來新高。

2026-05-29 11:13
南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

人工智慧（AI）帶動記憶體、ABF載板等多項電子材料缺貨漲價，南亞除了本身從事電子材料，並手握南電、南亞科小金雞，而南亞對於兩家子公司的釋股動態也備受外界矚目。

2026-05-29 12:35
戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾（DELL）上一季財報表現亮麗，盤後股價大漲四成，最高飆至443.86美元，加上「AI兆元宴」題材，緯創（3231）一鼓作氣直奔158.5元漲停價位，仁寶（2324）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）等四檔個股都亮燈漲停。

2026-05-29 10:29
聯發科：產業鏈漲價可能成新常態　台積電仍是「最重要長期夥伴」

聯發科：產業鏈漲價可能成新常態　台積電仍是「最重要長期夥伴」

IC設計大廠聯發科（2454）股東會今（29）日登場，董事長蔡明介表示，AI應用仍處發展初期，聯發科已從邊緣運算到雲端全面布局，看好資料中心將成為下一波重要成長動能，其中AI ASIC（客製化晶片）業務正快速成長，今年目標營收20億美元，明年更可望達到數十億美元規模。

2026-05-29 10:38
星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇航空董事長張國煒近日針對外界關注的獲利、年終獎金與經營壓力，坦言航空業本來就是「非常難經營的產業」，星宇扣除疫情影響後，真正營運時間僅約3年半，作為一家全新航空公司，現階段仍處於高成本投入期，但自己創辦星宇不是為了虐待員工，而是希望打造一家讓台灣驕傲的航空公司，航空公司若那麼好賺，比他有錢的都可以來開，「黃仁勳也可以來開一間啊」。

2026-05-29 10:29
傳產紡織老企業喊AI！新纖拉漲停　連2個交易日亮燈

傳產紡織老企業喊AI！新纖拉漲停　連2個交易日亮燈

老牌紡織廠新纖（1409）股東會宣布跨足AI領域好消息，切入半導體材料，激勵股價今（29日）跳空漲停，鎖死漲停價，高掛委買單逾4萬張，股價連2 個交易日漲停。

2026-05-29 10:01
陽明看二、三季市場維持好景、之後變數多難料　股利2元

陽明看二、三季市場維持好景、之後變數多難料　股利2元

陽明海運(2609)於今(29)日召開股東常會，通過配發股利2元。公司董事長蔡豐明與總經理李明輝表示，第二、第三季估計貨櫃船運市場都可以維持高運價，之後因為地緣政治難料，市場不確定性高，難以預測。

2026-05-29 10:34
海岬型船昨晚日租漲破5萬美元　中航下半年6艘簽約船可享高價

海岬型船昨晚日租漲破5萬美元　中航下半年6艘簽約船可享高價

海岬型船現貨市場日租昨(28)晚漲到50,041美元，單日上漲2224美元，單日漲幅4.65%，比一般成本價18,000美元高出32,041美元，創2023年12月後的新高，更是2008年來最強的5月新高，船隊清一色海岬型船的中航(2612)今(29)日召開股東會，該公司今年下半年有4艘新船換約，兩艘新造船也在洽談長約，估計可以簽到高運價。

2026-05-29 10:03

讀者迴響

熱門新聞

最強妖股隕落跌停！　24根漲停止步

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

即／台指期夜盤狂飆911點！

華為韜定律會威脅台積電？黃仁勳霸氣回應

台積電又見仙人指路　盤後鉅額交易驚見新天價

記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

兆元宴黃仁勳畫像出自四維航藍家姊妹母親張謙謙　永擎要當鎮廠之寶

星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

快訊／台股大漲1096.5點改寫收盤新高　台積電漲60元至2355

「行走的0050」　輝達曬兆元宴合照

快訊／台股新增7檔「抓去關」　被動元件廠禾伸堂延長處置

快訊／台積電漲55元至2350　台股狂飆千點重回44K

星宇航空明年衝歐洲、紐澳航網　張國煒：開雪梨航線「不是秘密」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」

蔣萬安送禮物！黃仁勳獲「新家鑰匙」　揭曉另一項「親筆書法」
黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

熱爆要變天「鋒面就在家門口」雷雨準備開炸

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

黃仁勳兒子「黃勝斌」親自發飲料　標準中文關心：外面太熱了

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

柯文哲留言批蔡壁如上節目放話！　陳智菡證實是本人：他有告訴我們

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366