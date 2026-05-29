記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

▲華邦電刷漲停新高。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美系外資券商發表的最新「大中華區半導體」報告指出，傳統記憶體市場今（2026） 年下半年供需缺口擴大，給予華邦電（2344）、南亞科（2409）「優於大盤」評等，今（29）日華邦電強勢鎖住158元漲停新高價位，本周連4天見高價，低價商丞（8277）展開補漲行情，攻克8.61元漲停價位。

美系外資券商提到，記憶體市場迎來「供給減少與需求上升」的雙重效應，由於資料中心、企業級固態硬碟對CPU伺服器需求的穩健增長， DDR4價格將持續走高，今（2026）年第三季的漲幅有望高達20%，下半年的供需缺口將從先前的14%擴大至19～20%，南亞科目標價由278元上調至380元。

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伺服器對高效能的需求提升，單層單元（SLC） NAND因具備極佳的讀寫速度，未來在資料中心的採用率有望大幅增加，並點名看好華邦電，目標價由100元大幅調升至222元。

華邦電本周有4個交易見高，周二（26日）收141元漲停價，超車1月創下136元歷史新高紀錄，周三（27日）以155元，昨（28）日收跌，盤中最高衝156.5元，美系外資券商調升目標價，今日華邦電開高走高，鎖住158元漲停再創新高，到12點20分，成交量為24萬張，為上市第七大。

記憶體華邦電領頭攻堅下，南亞科勁揚逾8%，來到351.5元價位，逼近今年5月14日353元歷史新高，而力積電多空交戰，股價一度翻黑急拉而上，飆漲9%多，來到88.6元，展現挑戰重生後90元高點企圖心。

