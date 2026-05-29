股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」 台積電刷2375天價

台股今（29日）在股王、權王帶領下開高走高，近午盤，指數大漲逾1200點，股王信驊（5274）強攻至19510元，再創新高，權王台積電（2330）今最高價見2375元，也是新天價。

記憶體股復活！2檔攻漲停 華邦電本周連4天見高價

美系外資券商發表的最新「大中華區半導體」報告指出，傳統記憶體市場今（2026） 年下半年供需缺口擴大，給予華邦電（2344）、南亞科（2409）「優於大盤」，今（29）日華邦電強勢鎖住158元漲停新高價位，本周連4天見高價，低價商丞（8277）展開補漲行情，攻克8.61元漲停價位。

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高 老董喊每年賺2個股本

鴻海（2317）股東會於今（29）日登場，董事長劉揚偉在會中喊出，受惠AI需求持續升溫，去年每股稅後盈餘（EPS）達13.61元，將朝「每年賺2個股本」方向努力，股價開高在11點05分左右直接攻289元漲停價位，創下2008年8月以來，為18年來新高。

南電遭南亞申讓股價承壓 公司曝「賣股2原因」

人工智慧（AI）帶動記憶體、ABF載板等多項電子材料缺貨漲價，南亞除了本身從事電子材料，並手握南電、南亞科小金雞，而南亞對於兩家子公司的釋股動態也備受外界矚目。

戴爾盤後狂飆4成 帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾（DELL）上一季財報表現亮麗，盤後股價大漲四成，最高飆至443.86美元，加上「AI兆元宴」題材，緯創（3231）一鼓作氣直奔158.5元漲停價位，仁寶（2324）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）等四檔個股都亮燈漲停。

聯發科：產業鏈漲價可能成新常態 台積電仍是「最重要長期夥伴」

IC設計大廠聯發科（2454）股東會今（29）日登場，董事長蔡明介表示，AI應用仍處發展初期，聯發科已從邊緣運算到雲端全面布局，看好資料中心將成為下一波重要成長動能，其中AI ASIC（客製化晶片）業務正快速成長，今年目標營收20億美元，明年更可望達到數十億美元規模。

星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易 那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇航空董事長張國煒近日針對外界關注的獲利、年終獎金與經營壓力，坦言航空業本來就是「非常難經營的產業」，星宇扣除疫情影響後，真正營運時間僅約3年半，作為一家全新航空公司，現階段仍處於高成本投入期，但自己創辦星宇不是為了虐待員工，而是希望打造一家讓台灣驕傲的航空公司，航空公司若那麼好賺，比他有錢的都可以來開，「黃仁勳也可以來開一間啊」。

傳產紡織老企業喊AI！新纖拉漲停 連2個交易日亮燈

老牌紡織廠新纖（1409）股東會宣布跨足AI領域好消息，切入半導體材料，激勵股價今（29日）跳空漲停，鎖死漲停價，高掛委買單逾4萬張，股價連2 個交易日漲停。

陽明看二、三季市場維持好景、之後變數多難料 股利2元

陽明海運(2609)於今(29)日召開股東常會，通過配發股利2元。公司董事長蔡豐明與總經理李明輝表示，第二、第三季估計貨櫃船運市場都可以維持高運價，之後因為地緣政治難料，市場不確定性高，難以預測。

海岬型船昨晚日租漲破5萬美元 中航下半年6艘簽約船可享高價

海岬型船現貨市場日租昨(28)晚漲到50,041美元，單日上漲2224美元，單日漲幅4.65%，比一般成本價18,000美元高出32,041美元，創2023年12月後的新高，更是2008年來最強的5月新高，船隊清一色海岬型船的中航(2612)今(29)日召開股東會，該公司今年下半年有4艘新船換約，兩艘新造船也在洽談長約，估計可以簽到高運價。