南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

▲南亞申讓南電、南亞科。（圖／資料照）
文／中央社
人工智慧（AI）帶動記憶體、ABF載板等多項電子材料缺貨漲價，南亞除了本身從事電子材料，並手握南電、南亞科小金雞，而南亞對於兩家子公司的釋股動態也備受外界矚目。
台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭今天在股東會中表示，南亞科業績真的非常好，南亞今年3月初公告董事會決議擬處分手中南亞科持股1%，至今還沒有正式賣出。
至於南電的部分，南亞今年5月中公告第2波釋股計畫，預計處分南電持股19385張。吳嘉昭說明釋股主要有2大考量，首先是南亞持股南電比重偏高，即使第2波完全處分後，南亞持有南電股權比重仍高達約61%，以上市公司而言，很少大股東持股這麼高，南亞希望透過釋股，增加南電流通在外股數，讓更多股東能夠參與分享經營成果。
其次，吳嘉昭解釋，南電主要從事ABF載板、BT載板等，隨著技術不斷快速推進，其背後要靠南亞的CCL（銅箔基板）、銅箔、玻纖布等各種材料供應，才能推進發展。
此次透過釋股南電，有助南亞取得更多資金，進行更多高階的電子材料發展，反過來支持南電的技術推進。
除了電子材料方面，吳嘉昭強調，南亞也持續朝多方向升級轉型，目前鎖定醫療、半導體與電力等3大領域。
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