買房如何避開漏水西曬屋？永慶房屋教你夏日靠「嗅覺與觸覺」來抓漏

▲拒當冤大頭！永慶房屋傳授夏日看屋密技，教你善用天然的高溫與雷雨親自體檢，安心買下夢想家。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

炎炎夏日出門都像在融化，還常常伴隨大暴雨，真的讓人好想宅在家！不過，對於準備買房的購屋族來說，這段高溫又潮濕的季節，反而是最棒的「天然照妖鏡」。根據內政部統計，房屋漏水一直是購屋糾紛第一名，是所有買方最害怕踩到的超級大雷。永慶房屋客服中心資深經理陳繼先大方傳授秘訣，建議想買房的民眾別怕曬太陽，不妨好好把握夏天午後3點到5點的黃金時段，親自去幫房子進行一場高溫與大雨的「全面壓力測試」，讓瑕疵屋直接現出原形。

下午3點到5點正是家裡累積熱能最恐怖的時候，想知道房子會不會變成「大型烤箱」，這個時間去體驗最準。進屋時，可以注意房子朝向，用手去摸西曬那一面的牆壁。如果牆壁摸起來發燙，與其他牆面溫差很大，就代表房子的隔熱效果不及格。也建議先將冷氣關掉，感受一下室內空氣對流順不順暢。尤其是想買頂樓的民眾，更要看樓頂有沒有做好隔熱，順便瞧瞧牆壁有沒有因為熱脹冷縮出現小裂痕，免得以後住進去，每個月看到冷氣電費單心都在滴血。

除了測試高溫，雷陣雨過後更是抓漏完美時機。陳繼先透露，進門第一步要「用鼻子聞」，如果一開門就聞到霉味，代表房子濕氣很重，可能藏有滲水危機。接著，把目光鎖定在牆角、天花板和窗邊，看看有沒有水痕或剝落的痕跡。因為有些屋主會用重新粉刷、裝潢來掩飾漏水，這時候要用手實地去摸牆壁，感受一下有沒有濕涼的感覺，或者有沒有冒出微小的水珠。另外，大雨下得稀哩嘩啦時，也可以順便測試窗戶隔音和氣密效果，並觀察頂樓排水順不順暢。

陳繼先表示，夏天來一場「體感看屋」，能讓買方看清房子在高溫潮濕環境下的真面目。特別是雙北地區有很多老房子，結構和管線本來就比較脆弱，如果能在簽約前把這些隱藏的缺點都揪出來，不僅可以提早規劃怎麼維修，還能跟屋主好好談談，省下交屋後吵架爭執的時間。

最後也提醒，買房除了看現場，後續的交易保障更是關鍵。永慶房屋推出「誠實安心認證」標章，直接幫大家把關，甚至提供不限屋齡的漏水保固、高輻射建物保障、高氯離子建物保障、凶宅保障。買方只要善用夏天的天然氣候來驗屋，再選對有保障的夥伴，就能開開心心買到住起來舒適又安心的夢想家園。

▲夏季「體感看屋」5大指標檢核表。

