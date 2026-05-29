快訊／台股大漲1096.5點改寫收盤新高　台積電漲60元至2355

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲1096.5點，以44732.94點作收，改寫收盤新高，漲幅2.51％，創下18164.5億元天量。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲179.04點開出，指數開高走高，盤中最高達44933.95點，最低43815.48點，終場收在44732.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到2355元，漲幅2.61％；鴻海（2317）上漲26元至289元；聯發科（2454）下跌100元至4310元；廣達（2382）上漲30.5元來到339元；長榮（2603）上漲2元至213元。
今天漲幅前5名個股為緯穎（6669）上漲495元，漲幅10％；台勝科（3532）上漲29元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲4.5元，漲幅10％；宏��（2353）上漲3.2元，漲幅10％；麗清（3346）上漲1.95元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為艾姆勒（2241）下跌3.7元，跌幅9.67％；天瀚（6225）下跌2元，跌幅7.69％；邁科（6831）下跌48元，跌幅6.08％；隴華（2424）下跌0.8元，跌幅6.02％；順德（2351）下跌12.5元，跌幅5.68％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|緯穎（6669）
|5445.0
|▲495.0
|▲10.0％
|台勝科（3532）
|319.0
|▲29.0
|▲10.0％
|晟鈦（3229）
|49.5
|▲4.5
|▲10.0％
|宏��（2353）
|35.2
|▲3.2
|▲10.0％
|麗清（3346）
|21.45
|▲1.95
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|艾姆勒（2241）
|34.55
|▼3.7
|▼9.67％
|天瀚（6225）
|24.0
|▼2.0
|▼7.69％
|邁科（6831）
|742.0
|▼48.0
|▼6.08％
|隴華（2424）
|12.5
|▼0.8
|▼6.02％
|順德（2351）
|207.5
|▼12.5
|▼5.68％
資料來源：證交所
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