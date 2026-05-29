快訊／台股大漲1096.5點改寫收盤新高　台積電漲60元至2355

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（29日）開高走高，加權指數終場大漲1096.5點，以44732.94點作收，改寫收盤新高，漲幅2.51％，創下18164.5億元天量。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲179.04點開出，指數開高走高，盤中最高達44933.95點，最低43815.48點，終場收在44732.94點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲60元來到2355元，漲幅2.61％；鴻海（2317）上漲26元至289元；聯發科（2454）下跌100元至4310元；廣達（2382）上漲30.5元來到339元；長榮（2603）上漲2元至213元。

今天漲幅前5名個股為緯穎（6669）上漲495元，漲幅10％；台勝科（3532）上漲29元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲4.5元，漲幅10％；宏��（2353）上漲3.2元，漲幅10％；麗清（3346）上漲1.95元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為艾姆勒（2241）下跌3.7元，跌幅9.67％；天瀚（6225）下跌2元，跌幅7.69％；邁科（6831）下跌48元，跌幅6.08％；隴華（2424）下跌0.8元，跌幅6.02％；順德（2351）下跌12.5元，跌幅5.68％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 緯穎（6669） 5445.0 ▲495.0 ▲10.0％ 台勝科（3532） 319.0 ▲29.0 ▲10.0％ 晟鈦（3229） 49.5 ▲4.5 ▲10.0％ 宏��（2353） 35.2 ▲3.2 ▲10.0％ 麗清（3346） 21.45 ▲1.95 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 艾姆勒（2241） 34.55 ▼3.7 ▼9.67％ 天瀚（6225） 24.0 ▼2.0 ▼7.69％ 邁科（6831） 742.0 ▼48.0 ▼6.08％ 隴華（2424） 12.5 ▼0.8 ▼6.02％ 順德（2351） 207.5 ▼12.5 ▼5.68％

資料來源：證交所