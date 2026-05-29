森崴能源第12根跌停「驚天逆轉」拉漲停　市場疑救世主出現

▲森崴能源因淨值轉負且需下市，在重大訊息記者會跟投資人致歉。（圖／翻攝證交所）

記者巫彩蓮／台北報導

預計6月23日正式終止上市森崴能源（6806）在歷經11根跌停板後，今（29日）呈戲劇性走勢，續以跌停板、第12根跌停開出，但過11點之後，見逾萬張買盤進駐，股價由跌停直接拉至漲停，終場以6.71元漲停價作收。

森崴能源目前是處於處置狀態，且是最嚴厲每60分鐘撮合一次，今日在11點撮合見逾萬買單進場，吃下委賣單，12點撮合見近2000張買單，把股價直接從跌停拉至漲停，部分遭套牢投資人趁勢賣股，終場成交量擴增至1萬6610張， 市場解讀救世主出現。

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森崴能源在5月14日第1根跌停以17.3元作收，第7根趺停以9.27元作收，跌破票面，今日跌停價下探至5.49 元史上最低價，但終場以6.71元漲停價作收。

森崴能源從遭證交所公告下市時間後， 5月14日開始跌停，當周股東人數有3萬8158人，不過過去11天跌停，成交量僅數百張，接近無量下跌，但股東人數卻微增至3萬8566人。

森崴能源認列旗下子公司富崴能源承包台電離岸風電2期工程招致巨額工程款損失，今年第1季每股虧6.73元、淨值為負1億8,223萬元，證交所公告森崴能 源自6月23日起終止上市。