電子材料成引擎！南亞董座：今年獲利可期　不擔心AI泡沫

▲南亞今日召開股東會。（圖／台塑企業提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南亞（1303）於今（29）日召開股東會，台塑企業總裁暨董事長吳嘉昭表示，自成立以來歷經多次產業轉型，目前電子產品及材料營收占比最高，已逐漸轉向以電子為主的「多元佈局」，第二季獲利仍將呈現大幅成長，今年將是相當亮麗的一年，而AI應用持續擴散，暫時不必過度擔心泡沫。

吳嘉昭認為，營運環境仍遭遇來自市場因素、地緣政治、技術革新等多重壓力，公司將持續「多元佈局」及加強「創新發展」，深化轉型佈局。

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由於AI技術不斷演進，營造出電子材料產品有利的經營環境，全力開發高階及特殊產品，驅動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南電（8046）的ABF載板、BT載板，與轉投資的南亞科（2408）營運利益皆向上攀升。

今年預計將有多項投資案陸續完工投產，包含台灣樹林廠區的離型膜、林口廠區的PET改質粒、新港廠區太陽能系統建置及美國德州廠區的軟質膠布等，上列各項完工後，約可創造年產值約63億元，並計劃投入半導體用材料，包括半導體製程用薄膜、預電子級雙氧水、電子級CO2、氟系塑膠管材等，約可創造年產值達50億元。

吳嘉昭強調，「產業轉型」是長期且艱辛的必經路程，需要時間發酵，短期內積極進行「產品轉型」，提高差別化產品組合，藉由完整上下游垂直整合優勢，把握中高階電子材料市場需求的商機，厚實成長動能。

