運價月內近倍數瘋漲！6/1與6/15接力大漲　SCFI飆15.94%　



記者張佩芬／台北報導

大型與超大型攬貨公司指出，在美西、美東航線都已滿艙情況下，貨櫃船公司6月1日運價大漲約四成已確定，美西線每大箱(40呎櫃)將目前的3400美元漲到約4850美元，美東線自4600美元漲到約6300美元；歐洲線擬自每大箱3000美元漲到約4300到4500美元，而地中海航運(MSC)6月1日要漲到4700美元，昨日搶先公告6月15日要加高到6000美元。

美西線運價從5月1日的2600美元漲到6月1日的4850美元，漲幅達86.54%，歐洲線自5月1日的2200美元漲到4400美元，已經漲了一倍，如果MSC6月15日的漲價方案確實執行，等於歐洲線運價自5月1日的2200美元漲到6000美元，漲幅高達172.73%，被大陸媒體形容是「瘋漲」。今日上海航運交易公布的貨櫃運價指數(SCFI)大漲15.94%，收2571.73點。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價2745美元，上漲570美元，漲幅29.93%；地中海線每箱3750美元，上漲543美元，漲幅16.93%；美西線每大箱4149美元，上漲995美元，漲幅31.55%；美東每大箱5333美元，上漲1020美元，漲幅23.65%。

波斯灣線每箱運價4462美元，上漲156美元，漲幅3.62%，南美線(桑托斯)每箱運價4434美元，上漲488美元，漲幅12.37%；東南亞線(新加坡)每箱運價607美元，上漲22美元，漲幅3.76%。

