不是科技業！台灣薪資「三師」霸榜　年、月薪排行一次看

▲上班族、示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者林潔禎／台北報導

勞動部今（29）日公布最新「職類別薪資調查」，統計至114年（2025年）7月就各細職類（不含主管及監督人員）薪資觀察，不管是月薪或年薪都是以航空駕駛員（機師）最高，精算師次之，醫師排第三。

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▲年月薪前十大職業概況、資料來源：勞動部（製表／記者林潔禎）

以月薪來看，前3名薪資所得「航空駕駛員（機師）」月薪29.8萬、「精算師」月薪20.3萬元居次，第3名「醫師」，月薪18萬。

其餘月薪排名4~10名分別是職業運動員、船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師、證券金融交易員及經紀人（含理財 專員、承銷人員）、統計及精算專業人員以及財務及投資規劃分析人員，想擠進前十月薪至少要7.8萬元以上。

若以年薪來看，勞動部依113年（2024年）全年排行，前3名薪資所得「航空駕駛員（機師）」年薪393.1萬、「精算師」年薪366.2萬元居次，第3名「醫師」，年薪249.7萬。

其餘年薪排名4~10名分別是電信工程師、船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員、律師、證券金融交易員及經紀人（含理財 專員、承銷人員）、財務及投資規劃分析人員及電機電子工程師，想擠進前十年薪至少要140.6萬元以上。



