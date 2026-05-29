國泰金公布調整後每股淨值79元　總座：不為併購而併購

▲國泰金總經理李長庚。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）今（29）日召開法說會，公布第一季每股淨值49元，經接軌調整後每股淨值79元，由於今年以來台股大漲逾5成，人壽伺機實現資本利得，國泰金總經理李長庚預期，明年配股動能相當樂觀，至於併購一事， 會尋求國內外可能的機會，不會為併購而併購。

國壽首季稅後淨利174億元，加計FVOCI處分損益，到4月調整後獲利逼近6百億，而5月表現亦佳，由於接軌配息係以調整後獲利為基礎，就FVOCI部位國內外股票來看，未實現獲利超過2700億元，李長庚說，就明年股利配發狀況來看，內部相當樂觀。

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國泰金首季稅後淨利317億元，每股稅後盈餘（EPS）2.15元，若加計FVOCI處分損益，調整後獲利為486億元，EPS 3.31元，投資獲利挹注、負債評價回升，第一季淨值回升了1362億元，來到8170億元，若加計稅後CSM，調整後淨值上升到1.25兆。

先前，李長庚也透露今年新春團拜時，董事長蔡宏圖下達指令，要求加速尋找成長動能，物色國內外可併購標的；然而，近期被點名與永豐餘何家有所接觸，並與永豐金（2890）聯想一起。李長庚重申，董事長下令之後，金控會更積極物色對象，但不會為併購而併購，也不會只為了壯大規模而併。