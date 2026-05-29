正德透過長約享穩定獲利　明年4艘換約、兩艘新船添業績

▲右起正德發言人鄭宇宏與會計經理申翔宇主持法說會。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德(2641)今(29)日受邀參加由群益金鼎證券舉辦的線上法說會，說明公司之營運概況。該公司今年船舶已全數續約完成，無需換約，將維持穩的獲利，明年陸續有4艘船舶租約到期需要換約，另在明年第3季有兩艘新船加入營運，5年長約洽談中，將為公司增添業績。

儘管第1季為散裝海運淡季，正德第1季合併營收6.07億元，營業利益2.10億元，其中因處分1艘舊船，認列處分利益約310萬美元，歸屬母公司稅後淨利2.34億元，每股盈餘0.71元，較去年同期每股盈餘0.28元大幅轉好，經營績效整體優於去年同期。

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正德4月合併營收，受去年逐季加入的新造環保節能船貢獻的營收，單月營收達1.98億元；累計今年度前4月合併營收為8.04億元，成長16.45％。

正德目前擁有18艘船舶，由於今年第一季但因為地緣衝突持續，印度基礎建設煤炭跟鋼鐵進口量大增，加上南美糧食提早豐收、又提早出貨，使BDI指數在5月衝上3000點。

近期荷姆茲海峽地區之美伊衝突及相關地緣政治情勢，持續受到國際能源及航運市場高度關注。根據部分國際媒體引述美方官員說法，美伊雙方目前正研議一項為期60天之備忘錄(MOU)，並可經雙方同意延長。相關內容據稱包括荷姆茲海峽商業船舶通行安排，以及部分涉及伊朗港口限制措施與石油出口制裁之調整。

正德指出，目前前述資訊尚屬媒體報導及協商階段，相關協議內容、執行方式及後續發展仍存在不確定性，實際影響仍須持續觀察。公司將持續關注國際政經情勢、能源市場及全球航運供需變化，並依市場狀況審慎評估相關影響，適時調整營運及風險控管措施，以維持整體營運穩健。

未來展望，正德海運主要以傭船出租為主，觀察今年第1季起，1年期租金呈現較明顯的拉升，反映了短期市場受外部因素擾動而產生的溢價需求。3年期與5年期的長期租金方面，走勢則維持在相對穩健的區間。這說明長期市場租金具備一定的支撐力，也有助於租約的長期履行。

綜觀民國114 -115年4月的租金走勢，公司對散裝市場行情的預判與現有的長約策略，成功鎖定了穩健的收益基礎。公司11艘1.74萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪（MPP /17,400 DWT）新建造船舶計畫，已陸續取得租家長期租約，船舶按計畫建造中，預計在116-117年陸續交船加入營運，這項新建造船舶計畫將使公司的船隊組合更趨多元，透過多用途船型的加入，進一步提升公司的市場競爭力與抗風險能力，正德海運透過持續的汰舊換新、長期及多元化租約策略以及財務風險管控，為未來營運建立更為穩固的應對機制。



