外資買超台股803億居第4大　買賣超前10一次看

不是科技業！台灣薪資「三師」霸榜 年、月薪排行一次看

勞動部今（29）日公布最新「職類別薪資調查」，統計至114年（2025年）7月就各細職類（不含主管及監督人員）薪資觀察，不管是月薪或年薪都是以航空駕駛員（機師）最高，精算師次之，醫師排第三。

森崴能源第12根跌停「驚天逆轉」拉漲停 市場疑救世主出現

預計6月23日正式終止上市森崴能源（6806）在歷經11根跌停板後，今（29日）呈戲劇性走勢，續以跌停板、第12根跌停開出，但過11點之後，見逾萬張買盤進駐，股價由跌停直接拉至漲停，終場以6.71元漲停價作收。

運價月內近倍數瘋漲！6/1與6/15接力大漲 SCFI飆15.94%

大型與超大型攬貨公司指出，在美西、美東航線都已滿艙情況下，貨櫃船公司6月1日運價大漲約四成已確定，美西線每大箱(40呎櫃)將目前的3400美元漲到約4850美元，美東線自4600美元漲到約6300美元；歐洲線擬自每大箱3000美元漲到約4300到4500美元，而業界龍頭地中海航運(MSC)6月1日要漲到4700美元，昨日搶先公告6月15日要加高到6000美元。

南電遭南亞申讓股價承壓 公司曝「賣股2原因」

人工智慧（AI）帶動記憶體、ABF載板等多項電子材料缺貨漲價，南亞除了本身從事電子材料，並手握南電、南亞科小金雞，而南亞對於兩家子公司的釋股動態也備受外界矚目。

記憶體股復活！2檔攻漲停 華邦電本周連4天見高價

美系外資券商發表的最新「大中華區半導體」報告指出，傳統記憶體市場今（2026） 年下半年供需缺口擴大，給予華邦電（2344）、南亞科（2409）「優於大盤」，今（29）日華邦電強勢鎖住158元漲停新高價位，本周連4天見高價，低價商丞（8277）展開補漲行情，攻克8.61元漲停價位。

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」 台積電刷2375天價

台股今（29日）在股王、權王帶領下開高走高，近午盤，指數大漲逾1200點，股王信驊（5274）強攻至19510元，再創新高，權王台積電（2330）今最高價見2375元，也是新天價。

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高 老董喊每年賺2個股本

鴻海（2317）股東會於今（29）日登場，董事長劉揚偉在會中喊出，受惠AI需求持續升溫，去年每股稅後盈餘（EPS）達13.61元，將朝「每年賺2個股本」方向努力，股價開高在11點05分左右直接攻289元漲停價位，創下2008年8月以來，為18年來新高。

聯發科：產業鏈漲價可能成新常態 台積電仍是「最重要長期夥伴」

IC設計大廠聯發科（2454）股東會今（29）日登場，董事長蔡明介表示，AI應用仍處發展初期，聯發科已從邊緣運算到雲端全面布局，看好資料中心將成為下一波重要成長動能，其中AI ASIC（客製化晶片）業務正快速成長，今年目標營收20億美元，明年更可望達到數十億美元規模。

戴爾盤後狂飆4成 帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾（DELL）上一季財報表現亮麗，盤後股價大漲四成，最高飆至443.86美元，加上「AI兆元宴」題材，緯創（3231）一鼓作氣直奔158.5元漲停價位，仁寶（2324）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）等四檔個股都亮燈漲停。

星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易 那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇航空董事長張國煒近日針對外界關注的獲利、年終獎金與經營壓力，坦言航空業本來就是「非常難經營的產業」，星宇扣除疫情影響後，真正營運時間僅約3年半，作為一家全新航空公司，現階段仍處於高成本投入期，但自己創辦星宇不是為了虐待員工，而是希望打造一家讓台灣驕傲的航空公司，航空公司若那麼好賺，比他有錢的都可以來開，「黃仁勳也可以來開一間啊」。