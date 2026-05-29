外資買超台股803億居第4大　買賣超前10一次看

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美國科技股戴爾盤後大漲，帶動大型老AI電子權值股漲勢，加上MSCI（明晟）半年度調整今（29）日盤後生效，台股大漲逾千點，呈現價量齊揚，外資單日狂買803.56億元，創下史上第四大買超紀錄，大買群創（3481）、友達（2408），以及老AI鴻海（2317）。
台股開高走高，上漲1096.5點或漲幅2.51%，以44732.94點作收，成交金額創下新1兆8199億元新天量，本周上漲2464.97點，5月勁揚5806.31點。
根據證交所統計資料顯示，外資買超803.56億元，創下史上第四大買超，投信買超60.97億元，自營商自行買賣部分買超26.85億元，避險方面買超127.42億元，合計買超154.26億元，合計三大法人買超1018.79億元。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為群創16萬3249張、鴻海8萬338張、仁寶（2324） 7萬7121張、友達6萬6341張、南亞（1303）5萬9319張、華邦電（2344）5萬3583張、遠東新（1402）3萬7671張、台化 （1326）3萬567張、華航（2610）2萬9401張、華通（2313）2萬8289張。
今日外資賣超前十大個股、張數，分別為台新新光金（2887）6萬2209張、華南金（2880）4萬3961張、聯電（2303）2萬8218張、長榮航（2618）2萬469張、第一金（2892）1萬1330張、中信金（2891）1萬1116張、日月光投控（3711）1萬101張、彰銀（2801）9350張、泰金寶-DR（9105）8995張、長興（1717）8645張。
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