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騰雲發布TSpace核心架構　以AI OS驅動智慧場域革命

▲▼騰雲科技董事長梁基文(右)、執行副總張婷婷(左)。（圖／記者高兆麟攝）

▲騰雲科技董事長梁基文(右)、執行副總張婷婷(左)。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

騰雲集團（6870）今日於「2026 AI 賦能論壇」正式發布全新 TSpace（Tomorrow Space by TurnCloud）核心架構，並首度完整揭露以 AI OS 「AI-Optimized Space」為核心的智慧場域生態系藍圖，宣告企業數位轉型正式邁入「Physical Space Runtime」的新階段。

本次論壇集結 Google Cloud、台達電子、泰國 IoT Association、全國電子、TCC Technology，泰國最具指標性的中立託管資料中心與指標性大型案場「One Bangkok」開發商、The Mall Group，泰國規模最大及最具影響力的零售與生活方式開發商之一、Siam Piwat，泰國零售與地產開發巨頭，主導了首都曼谷的商業樞紐發展，並囊括泰國奢侈品零售市場高達 70%市佔率…等國內外產業專家及重要客戶，共同探討 AI 如何從工具進化為企業營運基礎設施，並透過 AI Runtime Infrastructure 建立跨場域、跨產業、跨國界的智慧空間網絡（Space Intelligence Network）。

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本次論壇有兩大亮點，第一是騰雲攜手集團新生力軍 Accucrazy 發表 The Pocket Company（口袋企業）。騰雲認為，未來企業的競爭力將不只來自人力團隊，而是來自「人類員工 + AI Agent」共同協作的新型組織模式。透過 TSpace AI OS，企業可快速建立由 CRM 專家、策略分析師、SEO 顧問、廣告投放顧問、客戶服務專員等多位 AI Agent 組成的數位團隊，形成具備專屬記憶、自主協作與跨部門執行能力的「The Pocket Company」，讓企業擁有全天候運作的 AI 生產力。

第二是智慧營運平台正式升級為 TSpace360，整合數位員工、場域數據、企業知識庫與 AI 決策能力，讓空間主動理解需求、串聯 360 度生活場景，創造無感加值服務與跨域生態價值，並協助企業打造全天候運作可持續創造體驗、營運效率、商機與綠色價值的智慧營運中樞。

騰雲集團董事長梁基文表示：「過去十年，企業透過 ERP 管理流程、透過 CRM 管理客戶；未來十年，企業將透過 AI OS 管理整個空間。」他同時指出，AI 的價值不再只是生成內容，而是開始理解空間、協調空間、優化空間，進一步創造全新的空間經濟（Space Economy）與綠色數位資產（Green Digital Assets）的價值。

騰雲相信，下一波 AI 浪潮，不只是 Agent Economy，而是由智慧場域驅動的 Space Economy。展望未來，集團將持續深化日本、泰國及東南亞市場布局，加速海外場域複製與平台化輸出。並以 TSpace 為開放平台，攜手全球軟硬體合作夥伴，共同建構下一代智慧空間生態系。

關鍵字： 騰雲

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