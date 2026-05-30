COMPUTEX展將登場　台股聚焦先進製程3族群

▲COMPUTEX下周登場，催化科技股題材。（圖／貿協提供）

記者巫彩蓮／台北報導

5月台股大漲5806.31點，漲幅達14.92%，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，加權指數季線乖離率再度來到高檔，市場一有風吹草動，恐引發短線波動，建議可適度保持資金彈性，台股近期題材面依然利多不斷，包括下周COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，不妨關注先進製程、先進封裝、高速傳輸等三相關族群為主。

昨（29）日台股上漲1096.5點，以44732.94點作，再創收盤新高價，王偉哲指出，本周市場再度受到美伊衝突干擾，主要是由於加權指數季線乖離率再度來到高檔，且外資期貨空單口數居高不下，市場一有風吹草動往往造成波動加劇，但從基本面與技術面來看皆為正向發展，適度修正降溫反而利於台股展現更為健康的走勢。



王偉哲分析，隨著AI伺服器、半導體與高效能運算需求擴大，電子業營收持續創高，電子指數亦呈現中長期上行趨勢，顯示科技產業成長並非短期題材，而是由訂單與獲利支撐的結構性復甦；從獲利能力觀察，電子類股未來數年ROE成長幅度明顯高於加權指數，反映科技企業在高附加價值產品、先進製程與規模經濟帶動下，正由營收成長進一步轉化為股東報酬。



王偉哲表示，近期台股題材面依然利多不斷，包括下周COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，本次主題「AI Together」，將聚焦最新的AI運算、機器人、智慧移動、次世代科技等最新趨勢，將激勵相關概念股有所表現，且國內景氣對策燈號連5紅、美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高，惟短線行情可能出現波動，建議可適度保持資金彈性，並以先進製程、先進封裝、高速傳輸等相關族群為主。