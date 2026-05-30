ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

COMPUTEX展將登場　台股聚焦先進製程3族群

▲COMPUTEX 2025觀展踴躍，最後一日仍出現爆量人潮(圖／貿協提供)

▲COMPUTEX下周登場，催化科技股題材。（圖／貿協提供）

記者巫彩蓮／台北報導

5月台股大漲5806.31點，漲幅達14.92%，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，加權指數季線乖離率再度來到高檔，市場一有風吹草動，恐引發短線波動，建議可適度保持資金彈性，台股近期題材面依然利多不斷，包括下周COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，不妨關注先進製程、先進封裝、高速傳輸等三相關族群為主。

昨（29）日台股上漲1096.5點，以44732.94點作，再創收盤新高價，王偉哲指出，本周市場再度受到美伊衝突干擾，主要是由於加權指數季線乖離率再度來到高檔，且外資期貨空單口數居高不下，市場一有風吹草動往往造成波動加劇，但從基本面與技術面來看皆為正向發展，適度修正降溫反而利於台股展現更為健康的走勢。

王偉哲分析，隨著AI伺服器、半導體與高效能運算需求擴大，電子業營收持續創高，電子指數亦呈現中長期上行趨勢，顯示科技產業成長並非短期題材，而是由訂單與獲利支撐的結構性復甦；從獲利能力觀察，電子類股未來數年ROE成長幅度明顯高於加權指數，反映科技企業在高附加價值產品、先進製程與規模經濟帶動下，正由營收成長進一步轉化為股東報酬。

王偉哲表示，近期台股題材面依然利多不斷，包括下周COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，本次主題「AI Together」，將聚焦最新的AI運算、機器人、智慧移動、次世代科技等最新趨勢，將激勵相關概念股有所表現，且國內景氣對策燈號連5紅、美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高，惟短線行情可能出現波動，建議可適度保持資金彈性，並以先進製程、先進封裝、高速傳輸等相關族群為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 標籤:**台股COMPUTEX科技股AI題材電子業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一字回應】周玉蔻嗆黃仁勳用「Maybe」唱衰台灣太過分？蔣萬安：Definitely

推薦閱讀

不是科技業！台灣薪資「三師」霸榜　年、月薪排行一次看

不是科技業！台灣薪資「三師」霸榜　年、月薪排行一次看

勞動部今（29）日公布最新「職類別薪資調查」，統計至114年（2025年）7月就各細職類（不含主管及監督人員）薪資觀察，不管是月薪或年薪都是以航空駕駛員（機師）最高，精算師次之，醫師排第三。

2026-05-29 16:30
森崴能源第12根跌停「驚天逆轉」拉漲停　市場疑救世主出現

森崴能源第12根跌停「驚天逆轉」拉漲停　市場疑救世主出現

預計6月23日正式終止上市森崴能源（6806）在歷經11根跌停板後，今（29日）呈戲劇性走勢，續以跌停板、第12根跌停開出，但過11點之後，見逾萬張買盤進駐，股價由跌停直接拉至漲停，終場以6.71元漲停價作收。

2026-05-29 15:00
運價月內近倍數瘋漲！6/1與6/15接力大漲　SCFI飆15.94%　

運價月內近倍數瘋漲！6/1與6/15接力大漲　SCFI飆15.94%　

大型與超大型攬貨公司指出，在美西、美東航線都已滿艙情況下，貨櫃船公司6月1日運價大漲約四成已確定，美西線每大箱(40呎櫃)將目前的3400美元漲到約4850美元，美東線自4600美元漲到約6300美元；歐洲線擬自每大箱3000美元漲到約4300到4500美元，而業界龍頭地中海航運(MSC)6月1日要漲到4700美元，昨日搶先公告6月15日要加高到6000美元。

2026-05-29 16:22
南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

人工智慧（AI）帶動記憶體、ABF載板等多項電子材料缺貨漲價，南亞除了本身從事電子材料，並手握南電、南亞科小金雞，而南亞對於兩家子公司的釋股動態也備受外界矚目。

2026-05-29 12:35
記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

記憶體股復活！2檔攻漲停　華邦電本周連4天見高價

美系外資券商發表的最新「大中華區半導體」報告指出，傳統記憶體市場今（2026） 年下半年供需缺口擴大，給予華邦電（2344）、南亞科（2409）「優於大盤」，今（29）日華邦電強勢鎖住158元漲停新高價位，本周連4天見高價，低價商丞（8277）展開補漲行情，攻克8.61元漲停價位。

2026-05-29 12:23
股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

股、權王帶台股衝！信驊飆新高逼近「2萬」　台積電刷2375天價

台股今（29日）在股王、權王帶領下開高走高，近午盤，指數大漲逾1200點，股王信驊（5274）強攻至19510元，再創新高，權王台積電（2330）今最高價見2375元，也是新天價。

2026-05-29 12:05
AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

AI大牛股翻身！鴻海攻漲停創18年新高　老董喊每年賺2個股本

鴻海（2317）股東會於今（29）日登場，董事長劉揚偉在會中喊出，受惠AI需求持續升溫，去年每股稅後盈餘（EPS）達13.61元，將朝「每年賺2個股本」方向努力，股價開高在11點05分左右直接攻289元漲停價位，創下2008年8月以來，為18年來新高。

2026-05-29 11:13
聯發科：產業鏈漲價可能成新常態　台積電仍是「最重要長期夥伴」

聯發科：產業鏈漲價可能成新常態　台積電仍是「最重要長期夥伴」

IC設計大廠聯發科（2454）股東會今（29）日登場，董事長蔡明介表示，AI應用仍處發展初期，聯發科已從邊緣運算到雲端全面布局，看好資料中心將成為下一波重要成長動能，其中AI ASIC（客製化晶片）業務正快速成長，今年目標營收20億美元，明年更可望達到數十億美元規模。

2026-05-29 10:38
戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾盤後狂飆4成　帶旺5檔老AI股直奔漲停

戴爾（DELL）上一季財報表現亮麗，盤後股價大漲四成，最高飆至443.86美元，加上「AI兆元宴」題材，緯創（3231）一鼓作氣直奔158.5元漲停價位，仁寶（2324）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）等四檔個股都亮燈漲停。

2026-05-29 10:29
星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇年終受關注！張國煒：航空業經營不易　那麼好賺「黃仁勳也可以來開」

星宇航空董事長張國煒近日針對外界關注的獲利、年終獎金與經營壓力，坦言航空業本來就是「非常難經營的產業」，星宇扣除疫情影響後，真正營運時間僅約3年半，作為一家全新航空公司，現階段仍處於高成本投入期，但自己創辦星宇不是為了虐待員工，而是希望打造一家讓台灣驕傲的航空公司，航空公司若那麼好賺，比他有錢的都可以來開，「黃仁勳也可以來開一間啊」。

2026-05-29 10:29

讀者迴響

熱門新聞

零股交易重大改革！證交所曝最快年底上路

史上規模最大的COMPUTEX 2026有多狂？黃志芳James On Air告訴你　

快訊／台股新增10檔「抓去關」　處置時間下周一至6/12

最強妖股隕落跌停！　24根漲停止步

森崴能源第12根跌停「驚天逆轉」拉漲停　市場疑救世主出現

政府保證2030前不缺電　黃仁勳冷回1字

中華電信股東會「激戰18.5小時」

謝金河點名2公司讚「世界級大山」

南電遭南亞申讓股價承壓　公司曝「賣股2原因」　

不是科技業！台灣薪資「三師」霸榜　年、月薪排行一次看

黃仁勳「兆元宴」唯一全程親送！　貴賓回頭喊有壓力

兆元宴黃仁勳畫像出自四維航藍家姊妹母親張謙謙　永擎要當鎮廠之寶

傳產紡織老企業喊AI！新纖拉漲停　連2個交易日亮燈

騰雲發布TSpace核心架構　以AI OS驅動智慧場域革命

運價月內近倍數瘋漲！6/1與6/15接力大漲　SCFI飆15.94%　　

台灣鋼聯股東會通過配發5.3元股利　配息率達86%

華為韜定律會威脅台積電？黃仁勳霸氣回應

外資買超台股803億居第4大　買賣超前10一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車底被輾死

驚悚畫面曝！7歲男童要上阿嬤機車　突暴衝撞進垃圾車底被輾死
華為拋「韜定律」挑戰台積電！　黃仁勳霸氣回應：台灣早領先10年

華為拋「韜定律」挑戰台積電！　黃仁勳霸氣回應：台灣早領先10年

政府保證2030前「不缺電」！　黃仁勳冷回：Maybe

政府保證2030前「不缺電」！　黃仁勳冷回：Maybe

喪屍煙彈毒駕猖獗　拿電子煙開刀？持有罰一萬　網痛批：根本打錯靶！

喪屍煙彈毒駕猖獗　拿電子煙開刀？持有罰一萬　網痛批：根本打錯靶！

知名律師醉倒路旁鬼叫！民眾受不了報警　包包竟搜出安非他命

知名律師醉倒路旁鬼叫！民眾受不了報警　包包竟搜出安非他命

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366