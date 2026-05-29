▲證交所擬優化零股交易制度，未來有望與大盤同步於上午9點開盤。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台股零股交易制度即將迎來重大改革！台灣證券交易所董事長林修銘近日接受《彭博社》專訪時透露，證交所正研究優化零股交易機制，未來盤中零股交易時間有望從現行上午9時10分，提前至上午9時，與大盤同步開盤，最快今年底前上路。

目前台股整股交易於上午9時正式開盤，但零股交易需等到9時10分才進行首次撮合，加上現行每5秒撮合一次，也讓不少投資人抱怨存在價差、成交效率較低等問題。尤其近年AI熱潮帶動高價股飆漲，小資族透過零股投資愈來愈普遍，改革聲浪也持續升高。

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▲證交所董事長林修銘。（圖／記者湯興漢攝）

零股撮合機制也要改 小資族迎大利多

林修銘指出，證交所除了規劃讓零股與整股同步開盤外，也正評估縮短現行每5秒撮合一次的頻率，希望提升交易效率與市場流動性。目前相關方案正與各大券商積極討論，希望能在年底前完成改革。

根據統計，受到AI概念股帶動，台股零股交易熱度持續攀升，28日零股交易金額更衝上807.78億元新高，顯示小資投資市場規模快速成長。市場也認為，若零股交易制度進一步優化，將有助吸引更多年輕投資人參與台股市場。

此外，林修銘也透露，未來不排除延長台股集中市場交易時間。目前台股交易時間為上午9時至下午1時30分，但由於涉及交易系統與相關配套調整，整體流程較為複雜，預料還需要更長時間規劃與推動。