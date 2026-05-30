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史上規模最大的COMPUTEX 2026有多狂？黃志芳James On Air告訴你

▲黃志芳介紹今年台北國際電腦展有多狂。(影片／貿協提供）

 記者張佩芬／台北報導

史上規模最大！COMPUTEX 2026有多狂？外貿協會董事長黃志芳百忙之中在他主持的「james on Air」線上節目製作了youtube專輯，介紹今年台北國際電腦展如何打造雙核心、輝達將開發者大會GTC移師到台北國際會議中心、台北變身全球AI首都的年度盛會。

▲黃志芳認為台北國際電腦展創造的商機約是我國出口金額的七成。（圖／記者張佩芬攝）

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▲黃志芳在台北國際電腦展展前記者會上。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳指出，電腦展自1981年開辦以來，見證了人類科技演進史重要階段，將來用AI會是越用越多，這整個產業趨勢不斷往前走，而且越來越強大，這次電腦展主題是AI Together，代表的是人類和人工智慧一起努力構建未來的社會，也代表台灣和全世界一起打造人類新文明。

往年電腦展是在南港一館、二館舉行，今年連信義區的世貿中心都用上，世貿展覽館做人工智慧和機器人專館，輝達則是包下整棟國際會議中心，與電腦展同期辦理該公司的開發者大會GTC，形成「南港、信義」雙核心的展出。

展出所帶動的整個產業效應，把台北變成一個全世界人工智慧最重要的核心，這是今年電腦展最特別的地方。想知道未來世界的樣貌、AI最新的科技，千萬不要錯過6月2日到5日的這場AI盛會。

關鍵字： 規模最大COMPUTEX有多狂黃志芳告訴你

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