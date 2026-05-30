史上最長！中華電信股東會「激戰18.5小時」戰到隔天創台股新紀錄

記者蘇晟彥／新北報導

中華電信（2412）股東會29日召開，往年都以「馬拉松」為精神，股東輪流上台炮轟，保守都是10小時起跳，而今年碰上勞資糾紛，股東放話「開過夜」，而最終開出史上最長股東會，從29日早上9點開至30日清晨3點28分結束，一共開了18小時28分鐘，創下中華電信歷年紀錄，最終決議每股配發現金股利5.2元

▼中華電信股東會再創歷史紀錄，共召開18小時28分鐘。（資料照／記者蘇晟彥攝）



中華電信公司29日上午 9點於板橋電信學院舉行115年股東常會。會議由董事長簡志誠主持，會中承認該公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並通過公司章程修正案、取得或處分資產處理程序修正案及解除董事競業禁止限制案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華電信表示，114年是中華電信再創佳績、超越目標的一年。由於台灣電信市場健康發展，且AI加速百工百業進行數位轉型，中華電信114年在電信核心業務穩健成長、資通訊新興業務動能強勁，以及集團子公司貢獻提升等三大引擎帶動下，集團合併營收達2,361.1億元，創歷史新高；歸屬母公司業主淨利達387.1億元、每股盈餘達4.99元，公司為了擴大與股東分享經營成果，董事會決議每股配發現金股利5.2元，配發率達104.2%，積極回應股東期待。

此外，展望115年，中華電信「海地星空」布局迎來新的營收貢獻，行動與固寬業務穩穩向上，資通訊業務續佔鰲頭，因此，公司非常有信心讓營運再攀高峰，持續為股東創造更多價值，相信股東們也都會繼續支持。

但今年碰上工會「再次抗議勞資問題」，包含提出團體協約、增加勞退新制提撥率等訴求，日前更到交通部陳情抗議，雙方糾紛未解，讓股東揚言要挑戰最久股東會，要直接「聊到隔夜」，完全沒有意外，最終從早上9點召開至凌晨3點30分左右結束，一共召開18.5小時，創下歷史以來最長紀錄，也創下台股史上最久股東會紀錄，而第二名紀錄也由中華電信保持，上次則為2016年的14小時49分鐘。