供應鏈重組推升東協物流需求　昱台聚焦越南、馬來西亞與印尼布局

▲昱台股東會上左起安侯建業執業會計師黃柏淑、昱台財務長蕭家辭、董事長劉枋、業務協理沈正豪、總經理林興芳。（圖／昱台提供）

記者張佩芬／台北報導

全球供應鏈在關稅政策、地緣政治及製造業區域移轉影響下持續重組，東協市場在跨境物流、倉儲、報關與陸運整合服務中的重要性逐步提升。深耕中南半島物流市場的昱台國際(7716)昨(29)日股東會通過配發現金股利1.7元，並針對115年營運展望及東南亞布局提出說明。

在營運布局方面，昱台近年持續深化越南、柬埔寨等中南半島市場，並由傳統海空運承攬逐步延伸至報關、拖車、卡車運輸及倉儲等一條龍整合物流服務。114年越南市場報關、拖車、卡車運輸及倉儲業務量均有提升，整體工作單量成長約四成；其中峴港公司成功為當地大型外資企業提供整合物流服務，工作單量較去年成長2.7倍，成為集團深化東協物流服務的重要示範據點。

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公司指出，近年中國製造業外移、台商及陸資企業赴東協布局趨勢明確，加上美國關稅政策變動，使客戶對跨國運輸、在地報關、內陸運輸及倉儲整合需求增加。昱台將持續強化台灣、中國與東協據點間的協同服務能力，並提高延伸物流服務占比，以降低單一海運運價波動對營運表現的影響。

昱台國際114年營收為新台幣19.82億元，較前一年度減少2.17%；營業毛利為4.12億元，年增 2.13%；營業利益為6898萬元，年增6.61%；稅後淨利為4630萬元，每股盈餘2.23元。

公司指出，去年全球海運市場運價回落，加上美元匯率波動及IPO相關一次性費用影響，使稅後獲利較前一年度下滑；惟在成本控管及業務結構優化下，營業毛利仍維持成長，毛利率亦由約20%提升至約21%。

公司去年10月28日掛牌上櫃，正式進入資本市場運作階段。上櫃後除有助提升品牌能見度與公司治理透明度，也將有利於爭取上市櫃公司及大型企業標案，並強化未來東協市場擴張與人才招募能力。

展望115年，昱台表示，全球貿易環境仍受到關稅政策、地緣政治及航運供需變化影響，公司對全年營運採審慎樂觀看法，並透過大型客戶開發及東協據點擴張，提升營運穩定度。

昱台今年營運將聚焦三大方向。第一，深化中南半島優勢市場，除既有紡織、鞋類及化學品客戶外，將更積極拓展電子與資通訊產品客戶；第二，擴大東協自有據點布局，馬來西亞子公司已完成設立並預計正式營運，印尼市場亦將啟動籌設或合作評估；第三，強化大型客戶開發，透過上櫃後品牌形象及治理透明度提升，爭取更多上市櫃公司及大型企業合作機會。

面對海運市場波動與全球供應鏈變局，昱台表示，將持續強化風險控管，並秉持穩健財務及審慎擴張原則，推動集團由單一貨運承攬服務，逐步轉型為具備報關、內陸運輸、倉儲及跨境整合能力的區域物流服務平台。

未來公司將持續投入資訊系統升級、資安強化與流程數位化，提升跨國據點管理效率，為股東創造長期穩定價值。