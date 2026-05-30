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被動ETF逆襲！00918配息翻倍年化殖利率17%　下周坐等00919

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股熱，市場資金擁向主動式ETF，高息ETF表現也不遑多讓，本周（5/25~5/29）多檔股價創新高，現在配息也很驚豔，大華優利高填息30（00918）公布本季每單位擬配息1.26 元，較上季的翻倍成長，若以昨（29 日）收盤價29.2元換算，年化配息率高達17.3%，市場更期待預計下周一（6月1日）公布的群益台灣精選高息（00919）。

6月預計配息的ETF包括採季配息00919、00918、元大台灣高息低波（00713）、月配息的有復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、富邦特選高股息30（00900）、富邦臺灣優質高息（00730）、兆豐電子高息等權（00943）、凱基台灣AI 50（00952）等。

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有22.5萬受益人、採季配息的00918已於官網公告最新一期配息評價結果，本季每單位擬配息1.26元，較上季的0.62 元翻倍成長，預計6 月18日進行除息，投資人若想參與，最晚要在 6 月17日買進，此次股利將在7 月13日發放。

00918本周股價也驚驚漲，昨盤中最高來到29.21元，創下史高水準，終場以上漲0.84元或2.96%、29.2元作收。

台股ETF規模第四大的00919也預計下周一公布本季配息，上一季配息提高至0.78元、創下歷史新高，引發市場關注，這一季配息最後確切金額市場矚目。

關鍵字： 台股ETF高息ETF00918配息ETF除息台股投資

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