輝達等三巨頭發文！神祕數字暗指「台北」　預告新品迎PC新時代

▲NVIDIA執行長黃仁勳下周一在北流舉辦NVIDIA GTC Taipei 2026 Keynote進行演說。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（ NVIDIA）與微軟（Windows）以及ARM幾乎在美東時間5月30日同步在社交媒體Ｘ平台上為即將發佈的神秘新品造勢，而三則貼文都包含了指向台北 Computex 展前由輝達執行長黃仁勳進行專題演講舉辦地點的坐標，暗示 PC 領域即將迎來一個新時代。

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▲▼輝達（ NVIDIA）與微軟（Windows）以及ARM幾乎在美東時間5月30日同步在社交媒體上為即將發佈的神秘新品造勢。（圖／翻攝X平台、以下同）

據了解，貼文上25.0528, 121.5990的座標指的是台北流行音樂中心（北流）園區內，正是輝達執行長黃仁勳下周一（6月1日）演講地方。

輝達準備在即將到來的 Computex 上發佈自家 Arm 架構筆電晶片N1／N1X的消息早已傳遍市場，此次三巨頭同步都公開預告這項重大公告，法人推估該晶片包含輝達低功耗GPU和聯發科CPU運行Windows on Arm系統，將挑戰英特爾與AMD長期主導的x86架構，搶攻AI筆電新市場。