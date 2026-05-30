黃仁勳「MGX背板」點名逾20台廠！臻鼎、可成首入列

▲輝達的MGX架構台灣供應鏈名單，點名逾20家台廠。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

人工智慧巨頭輝達（NVIDIA）29日在南港展覽館舉辦生態系典禮，現場揭曉最新MGX架構台灣供應鏈名單，PCB大廠臻鼎-KY（4958）與機殼廠可成（2474）首度入列引發市場高度關注。輝達執行長黃仁勳親自出席致謝，強調為了迎接全新的Vera Rubin晶片架構，整體生態系已動員約150家合作夥伴。黃仁勳當場宣布，輝達今年在台灣建造AI超級電腦的產能將實現翻倍成長。

大秀超級電腦縮小模型 黃仁勳讚嘆台廠業績暴增十倍

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輝達29日在南港展覽館舉辦「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」活動，黃仁勳在會場展示AI超級電腦縮小版模型，指出每台超級電腦內部有多達130萬個零組件，重量高達2公噸，是目前全球最重且最昂貴的電腦基礎設施。他也風趣表示，正因台廠實力雄厚，許多台灣合作夥伴近年表現亮眼，營收規模在短短幾年內成長三倍、四倍，甚至有企業業績狂飆十倍。

▲輝達的MGX架構台灣共應鏈名單，點名逾20家台廠。（示意圖／記者林敬旻攝）



黃仁勳指出，AI正將電腦產業從單純的工具轉化為社會

與國家的基礎設施，未來市場規模極其龐大。他強調，AI產業現在僅處於發展的初期階段，未來的成長空間依然驚人。輝達與台灣供應鏈站在這場產業革命的最前線，這不只是重新發明現代電腦，更是攜手重新定義整個世界的運作方式。

首度入列MGX供應鏈 可成臻鼎等逾20家關鍵台廠曝光

本次活動背板正式公開MGX台灣供應鏈名單，共計逾20家關鍵台廠上榜。名單橫跨晶片製造、散熱、機殼、電源及PCB等領域，包含台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、台光電（2383）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）、振發（5426）、光寶科（2301）、台郡（6269）、富世達（6805）、健策（3653）、川湖（2059）、良維（6290）、嘉澤（3533）、南俊國際（6584）、泰碩（3338）與欣興（3037）。其中，首次進榜的可成（2474）與臻鼎-KY（4958）成為全場焦點。