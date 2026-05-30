黃仁勳點名全球AI核心「在台灣」！受專訪坦言：有無可取代的優勢

▲輝達執行長接受新加坡媒體專訪，指稱台灣是全球人工智慧革命的核心樞紐。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

我國駐新加坡代表童振源分享星媒《CNA》專訪輝達（Nvidia）執行長黃仁勳內容。黃仁勳強調台灣是全球人工智慧革命的核心樞紐，透露輝達目前每年在台支出高達1000億至1500億美元。他感謝台積電（TSMC）創辦人張忠謀的長期支持，並分享自己融合台灣父母鐵血教養的管理哲學。即使數次面臨破產危機，他仍憑藉韌性挺過，更感性宣示希望未來能工作到最後一刻。

名字藏有密碼！黃仁勳大讚台灣戰略優勢無可取代

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童振源在臉書上分享，新加坡媒體《CNA》5月29日播出獨家專訪黃仁勳的片段，當時黃仁勳展現幽默性格，妙語如珠地表示台灣的名字裡就包含了英文字母A與I，因此AI註定就在台灣的中心。雖然是一句玩笑話，卻精準點出他對台灣戰略地位的高度肯定。

黃仁勳坦言台灣確實面臨土地與能源等資源限制，但長期累積的先進製造經驗與完整產業生態系，是其他國家難以複製的絕對優勢。在全球供應鏈分散風險的趨勢下，台灣在人才密度與製造卓越性上，依舊保有最強大的不可替代性。

▲輝達執行長接受新加坡媒體專訪，指稱台灣是全球人工智慧革命的核心樞紐。（資料照／記者李毓康攝）



年花四兆元深化合作！透露與台積電多年革命情誼

黃仁勳在專訪中首度揭露，輝達四、五年前每年在台灣的支出僅約100億至150億美元，如今這項投資規模已飆升至每年1000億至1500億美元（約新台幣3.2兆至4.8兆元）。這筆鉅額資金全部投入晶片、伺服器等AI基礎設施，展現他對台灣供應鏈的信任。

談到多年合作夥伴，黃仁勳感性表示若沒有台積電（TSMC）與創辦人張忠謀的支持，就不會有今天的輝達。他回憶在輝達仍是沒資金的新創公司時，是張忠謀選擇並肩承擔風險。如今兩人在繁忙之餘，仍會私下聚會品嚐威士忌，情誼早已超越商務關係。

引入台灣父母鐵血教養！危機感鑄就巨頭不退休宣言

談及管理風格，黃仁勳笑稱自己像典型的台灣父母，雖然對員工極為嚴厲、永遠不滿足且不吝於給予直接批評，但這完全是出於相信團隊能做到最好的關懷。這種高標準與深切照顧的家庭式管理，也是輝達在矽谷能維持極高員工留任率的秘密武器。

作為移民之子，黃仁勳回憶，父母當年帶著一無所有的家庭在泰國與美國涉險立足，這讓他從小學會敬畏失敗，並帶領輝達多次挺過瀕臨破產的危機。當被問到退休計畫時，他毫不猶豫地表示希望能工作到生命最後一刻，在崗位上完成他對AI時代的夢想。