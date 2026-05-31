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歷年6月美股科技表現最搶眼　標普500勝率高達9成

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

時序即將邁入六月份，統計近十年全球主要股市六月份表現，整體表現漲多跌少，以六月份平均報酬來看美股為首的費城半導體指數、NASDAQ指數、S&P500指數都名列前茅，以勝率來看，也是美股S&P500指數九成勝率最高。市場法人表示，美股營利率、獲利率逐季上揚，顯示企業營收不僅持續增長，獲利品質與經營效率也同步提升，建議投資人可以市值型與科技主題美股ETF雙管齊下增進投資組合效益。

▲▼群益投信6月美股漲勢。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

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▲6月美股漲勢。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股在企業財報表現亮眼下，激勵美股漲勢，也讓美股ETF投資熱度走升，投資除了台股外，更應該配置海外股票資產，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，因此建議美股ETF應該要納入投資標配。

群益標普500ETF(009823)經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF(009824)經理人李晉含強調，輝達、AMD近期釋出樂觀展望及評論，為屢受AI泡沫疑慮干擾的美股注入一劑強心針，美股AI族群的強勁成長動能有望延續。此外，美國企業獲利維持增長，觀察四大CSP資本支出規模持續創高，帶動科技產業獲利動能由上游逐步向基礎建設與應用端擴散，反映 AI 成長紅利已從單一族群延伸至整體科技供應鏈，看好美國科技產業後市表現。
 

關鍵字： 標籤:**美股科技ETFAI風潮六月股市投資策略

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