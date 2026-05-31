四維航業績逐季好轉、有望迎來烏克蘭重建商機　綠舞推暑假專案

▲綠舞的「高級庭園Villa」，平日入住再享升等至「豪華庭園Villa」。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)上周四(2608)舉辦股東會，由於今年散裝船運市場運價處在高位，公司第三季將交1艘新船，業績可望逐季好轉，另近期俄烏戰爭首度出現了可能走向終結的政治訊號，如果戰爭結束，烏克蘭重建啟動，對經營中小型散裝船的四維航將是一大利多。

子公司綠舞國際大飯店則努力衝刺業績，新推出包含端午節的暑假優惠專案「暑於你的假期」，6/30前完成預訂、8/31前入住，享早鳥優惠，旺日入住免加價，讓大人小孩都能輕鬆玩滿一整天。

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俄羅斯總統普丁在本月的紅場勝利日閱兵後及 5月底的最新發言中，多次罕見表示「有理由認為這場衝突已接近收尾」或「正走向結束」，這場打了超過4年的戰爭，備受矚目的烏克蘭建商機，會是四維航未來最大的利多。

四維航旗下共有24艘船，包括98噸級小型沿海客輪1艘、高甲板多用途船1艘、輕便型15艘、超輕便Ultramax4艘、巴拿馬極限型2艘與巴拿馬系列的卡薩姆型船1艘，船隊平均船齡約12歲，除了小客輪，其餘都是最適合航行烏克蘭的中小型散裝船。

四維航指出，標普全球評級(S&P Global Ratings)預測2026年全球通膨率將降至2.97%，較前一年度3.46%持續回落，顯示通膨壓力逐步緩解，主要經濟體緊縮政策與供需結構調整的影響逐漸顯現。公司將密切關注全球貿易流向、區域經濟發展及產業結構變化，靈活調整航線配置與營運策略，並深化與客戶及合作夥伴之長期合作關係，以提升營運穩定性與市場競爭力。

▲擼LALA Sweets的貓咪、黑RURU CAFE的笑笑羊、「日光璽舞」雙人日式擔擔風味鍋。（圖／綠舞提供)

子公司綠舞飯店在持續提供高品質餐旅服務與拓展副品牌經營的同時，亦積極培育人才、提升管理效能及強化整體服務品質，以增強競爭力，並以更高效的營運模式迎接市場挑戰。

綠舞即日起至7/31(五)推出「暑於你的假期」最高可享一泊三食住房專案，每人2500起，並將最受歡迎的經典體驗四選一放進住房內容，並含熱門設施「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗，指定Villa房型再享免費升等，讓大人小孩都能輕鬆玩滿一整天。

6/30前完成預訂、8/31前入住，享早鳥優惠，旺日入住免加價。平日或旺日週一至週四入住，贈黑RURU CAFE精選下午茶；入住3天2夜再贈指定午餐。另至擼LALA Sweets消費，二位大人同行即享一位小孩免費入場，完成打卡再贈貓掌馬卡龍乙份，暑假出遊越早訂越划算。

房型有雙人客房、四人客房、六人極景套房及Villa系列，滿足不同旅遊人數與住宿需求。輕鬆成行的「玥」雙人客房6490起，適合情侶或好友小旅行；親子家庭推薦CP值最高的「嵐」四人客房9,990起，每人不到2,500，就能享有一泊三食；多人入住可選擇「漓」六人極景套房$23,590起，三代同遊也能住得舒適不擁擠。

想把暑假過得更有度假感，「高級庭園Villa」20,790起，平日入住再享升等至「豪華庭園Villa」，「豪華湖畔Villa」35,490起，適合想享受獨立空間與微奢華的旅程。

▲換穿日式經典浴衣漫步園區、 Play灑畫、「日光璽舞」主廚御膳套餐。（圖／綠舞提供）

經典四選一體驗，客房房型提供雙人體驗，套房與Villa房型則依房型人數提供。旅客可換穿日式經典浴衣漫步園區，留下夏日美好回憶，或於Sasa Play灑畫，與家人好友一同完成專屬作品，亦可前往超人氣咖啡廳黑RURU CAFE與笑笑羊互動，享受愜意午茶時光，或至擼LALA Sweets於眾多貓咪陪伴下，愜意品嘗飲品與甜點。

午、晚餐部分則依房型人數安排，客房旅客可選擇「日光璽舞」雙人日式擔擔風味鍋或關東風壽喜燒，套房與Villa房型則升級享用「日光璽舞」主廚御膳套餐，以海陸雙主餐搭配多道經典日式料理，展現精緻日式餐席的儀式感，若升等無菜單料理，另享免10%服務費優惠。

日式主題園區也將於5/28(四)至6/21推出限定活動「粽夏好福氣」，旅客於手水舍淨手並完成打卡，即可帶走「萌寵點心包」，與萌寵一起感受端午氛圍；售票口購票金額滿1000元，還可獲得限量香包乙個。