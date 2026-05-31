國民年金月領5000最快7月上路　176萬人受惠

▲國民年金保底金額可望提高至5,000元，預估超過176萬名家庭主婦及基層民眾受惠。（示意圖，資料照）

圖文／鏡週刊

國民年金向來被不少民眾戲稱為「失業稅」，但這項攸關基層勞工與家庭主婦退休生活的重要制度，正迎來開辦以來最大一次調整。行政院日前拍板《國民年金法》修正草案，將國保老年年金的保底金額從現行每月4,049元提高至5,000元，預估超過176萬人受惠。雖然修法仍待立法院完成審議，且朝野對於財源與政策時機各有不同解讀，但若順利過關，最快今年7月即可上路。

「以後參加國民年金的家庭主婦，一樣每個月有5,000元可以領。」總統賴清德日前出席中南部公開活動時的一席話，讓許多家庭主婦與國保族群眼睛為之一亮。消息迅速在社群平台與親友群組間傳開，不少人開始重新檢視這項過去常被忽略的社會保險制度，是否真的將成為退休生活的重要依靠。

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事實上，這項引發高度討論的政策並非臨時起意，而是源自行政院今年初通過的《國民年金法》修正草案。根據規劃，只要被保險人依法繳納國民年金保費，並於年滿65歲後請領老年年金給付，其保底金額將從目前每月4,049元提高至5,000元，增幅超過兩成。

國民年金自2008年開辦以來，主要保障沒有勞保、公保、農保等保險的民眾，包括家庭主婦、自營工作者、待業者及部分非典型勞動人口。由於缺乏雇主共同負擔保費，加上給付金額相對有限，過去常被民眾認為效益不高。然而，隨著人口老化與高齡化趨勢加劇，國保逐漸成為許多人退休後最基本的現金收入來源。

根據衛福部統計，目前國民年金被保險人約285萬人，若修法順利完成，預估將有超過176萬名老年年金領取者受惠。其中最受矚目的，正是長年投入家庭照顧工作、沒有正式職場保險保障的全職家庭主婦。對於這群過去被視為「無薪工作者」的族群而言，每月增加近千元的退休收入，雖然稱不上富裕，卻能為晚年生活增添一份穩定保障。

不過，這項政策也引發朝野攻防。部分在野黨立委質疑，政府在選舉前夕提出加碼方案，難免令人聯想到政策買票或選舉操作；此外，目前立法院內也有提高至6,000元甚至8,000元的不同版本提案，未來最終金額仍有變數。

面對外界關注的財源問題，行政院已表示將透過追加減預算方式支應相關支出。主計總處預估，若修法通過，最快可於今年7月正式實施，相關經費也將同步到位。



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