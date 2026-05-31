國民年金不繳真的沒差？　專家示警：5項給付恐全沒

▲國民年金涵蓋老年、身障、生育與死亡等保障，專家提醒，若長期欠繳保費，未來恐喪失多項給付權益。（示意圖）

文／鏡週刊

不少人在失業、待業期間收到國民年金繳款單時，第一反應往往是「沒工作為什麼還要繳錢？」甚至將國保戲稱為「失業稅」。然而，近期因一起「剛滿65歲就過世卻領不到老年年金」的案例引發社會關注，也讓政府緊急修改制度，改採符合資格即自動核發。隨著2026年國保投保金額同步調高，未來年金給付也將跟著增加。對沒有勞保、公保保障的家庭主婦、自營工作者及待業族來說，國保不只是退休收入來源，更是人生遭遇風險時的重要安全網。

「反正現在沒工作，國民年金不繳也沒差。」這句話是不少待業族與家庭主婦常有的想法。然而，隨著高齡化社會來臨，國民年金的重要性正逐漸被重新看見。

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國民年金主要保障沒有參加勞保、公保、農保及軍保的民眾，包括家庭主婦、自營工作者、待業者等族群。只要年滿25歲、未滿65歲且設有戶籍，就會被納入國保體系。最大的特色在於保費有政府補助，民眾不需負擔全部費用，卻能享有完整的保險保障。

近期衛福部宣布，老年年金將改採「免申請自動核發」，未來符合資格者，勞保局將主動審核並發放年金，不再因來不及提出申請而喪失權益。同時，因應物價上漲，2026年起國保月投保金額也將提高至21,103元，各項給付同步增加，退休後可領取的老年年金金額也跟著提升。

許多人認為國保只是退休後每月幾千元的年金收入，但實際上保障範圍遠比想像中廣。除了老年年金之外，還涵蓋生育給付、身心障礙年金、遺屬年金及喪葬給付等多項保障。換句話說，國保不只是退休規劃工具，也保障了人生會面臨的風險。

不過，國保的繳款率很低，不少人收到繳款單後選擇置之不理。雖然國保不像其他稅費會立即開罰，也不會產生高額滯納金，但長期欠費的代價其實不小，包含五大給付：生育、退休、喪葬、遺屬、身障等相關給付可能會領不到。就以喪葬給付為例，國保提供5個月的喪葬費用，以目前月投保金額21,103元計算，可領取的金額是105,515元。

此外，國保保費雖可事後補繳，但補繳期限最長僅10年，超過期限的欠費年資將無法追回。其實，從理財角度來看，國民年金或許無法讓退休生活大富大貴，卻是國家替沒有社會保險的人預先搭建的一道基本防線。尤其對家庭主婦、自由工作者及工作型態不穩定者而言，持續累積國保年資，等於替未來的自己預留一筆穩定現金流。



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