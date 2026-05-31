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外資暴力回補台股 單周買賣超前10檔一次看

▲力積電。（圖／翻攝自google map）

▲上周外資強力買超力積電逾31萬張。（圖／翻攝自google map）

記者巫彩蓮／台北報導

上周台股大漲2464.97點，指數最高來到44945.09點，兵臨4萬5千點城下，由於美國科技股強勢表現，外資單周大買1652.42億元，買超第一名個股為力積電（6770）加碼31.9萬張，而老AI鴻海（2317）、仁寶（2324）都站在買方，入列單周買超前十大個股。

上周三大法人清一色站在買方，為4月中旬以來首見，外資買超1652.42億元，投信法人連續6周加碼94.68億元，自營商中斷連六賣態勢，轉為回補90.55億元，三大法人合計買超1837.65億元，統計5月外資買超台股2362.11億元，投信也加碼1739.24億元，僅有自營商減持1060.62億元，三大法人合計5月單月買超3040.73億元。

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上周外資買超前十名個股、張數，分別為力積電31萬9766張、富邦金（2881）18萬5140張、鴻海17萬4153張、仁寶15萬9249張、華邦電（2344）13萬5588張、南亞（1303）11萬5454張、聯電（2303）11萬3761張、國泰金（2882）10萬3241張、南亞科（2408）9萬3427張、旺宏（2337）8萬5616張。

上周外資賣超前十名個股、張數，分別為群創（3481）30萬1356張、台新新光金（2887）24萬9108張、華南金（2880）18萬835張、友達（2408）17萬1089張、長榮航（2618）11萬2366張、第一金（2892）10萬8431張、廣達（2382）7萬3072張、彰銀（2801）5萬1498張、台灣高鐵（2633）5萬12張、亞泥（1102）4萬3843張。
 

關鍵字： 標籤:**台股行情外資動向力積電法人買超台股指數

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