輝達等三巨頭發文！神祕數字暗指「台北」 預告新品迎PC新時代

輝達（ NVIDIA）與微軟（Windows）以及ARM幾乎在美東時間5月30日同步在社交媒體Ｘ平台上為即將發佈的神秘新品造勢，而三則貼文都包含了指向台北 Computex 展前由輝達執行長黃仁勳進行專題演講舉辦地點的坐標，暗示 PC 領域即將迎來一個新時代。

COMPUTEX展將登場 台股聚焦先進製程3族群

5月台股大漲5806.31點，漲幅達14.92%，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，加權指數季線乖離率再度來到高檔，市場一有風吹草動，恐引發短線波動，建議可適度保持資金彈性，台股近期題材面依然利多不斷，包括下周COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，不妨關注先進製程、先進封裝、高速傳輸等三相關族群為主。

SpaceX要IPO！ 丹麥百億美元規模退休基金2原因拒投資

特斯拉執行長馬斯克創辦的 SpaceX在IPO前夕，卻遭總資產達 250 億美元的丹麥退休金基金AkademikerPension明確表達不會投資SpaceX，理由是該公司估值高得離譜，而且在公司治理上表現極差。

被動ETF逆襲！00918配息翻倍年化殖利率17% 下周坐等00919

台股熱，市場資金擁向主動式ETF，高息ETF表現也不遑多讓，本周（5/25~5/29）多檔股價創新高，現在配息也很驚豔，大華優利高填息30（00918）公布本季每單位受益權擬配息 1.26 元，較上季的翻倍成長，若以 昨（29 日）收盤價 29.2 元換算，年化配息率高達 17.3%，市場更期待預計下周一（6月1日）公布的群益台灣精選高息（00919）。

台股大盤狂刷新高 他1年賺60%「全出清」2原因曝光！一票讚

台股近來漲勢驚人，指數不斷改寫歷史新高，讓不少投資人一方面享受獲利成果，一方面也開始擔心高檔風險，有網友指出，從去年5月到現在，整體獲利率約60%，已超過原本設定的30%目標，加上擔心未來股市修正時，會來不及跑，29日已將部分持股出清，「入袋比較安心」。

卡位高資產客群 渣打銀打造在台第3座私人理財中心

台灣高資產客群成長帶動財富管理的場景不斷向生活領域延伸，渣打銀行宣布在台第三座「渣打國際私人理財中心」正式開幕， 以業界獨有的 myRM 數位隨行理專服務，也隨著渣打行動銀行App升級，提供更全面的產品諮詢與即時服務，樹立台灣高階財富管理新標竿。

一堆人股票百萬滾到千萬 他只賺70萬超焦慮「是不是太慢？」

5月台股氣勢如虹，大漲5806.31點，漲幅達14.92%，讓許多投資人喜孜孜，有網友表示，看到不少人分享股市獲利成果，包括十萬變百萬、百萬滾到千萬等好成績，再回頭看自己，雖然今年約70萬元的獲利，但沒有資產翻倍的感覺，「好焦慮啊，是不是我賺太慢了？」貼文掀熱論。

外資暴力回補台股 單周買賣超前10檔一次看

上周台股大漲2464.97點，指數最高來到44945.09點，兵臨4萬5千點城下，由於美國科技股強勢表現，外資單周大買1652.42億元，買超第一名個股為力積電（6770）加碼31.9萬張，而老AI鴻海（2317）、仁寶（2324）都站在買方，入列單周買超前十大個股。

0050、0056「該買還是賣？」財經作家中肯解答：套牢有什麼關係

理財作家施昇輝最近最常被問到兩個問題，就是「0050、0056還能買嗎？」以及「0050、0056該賣嗎？」對此他直言，前者反映的是投資人害怕套牢，後者則是擔心少賺，但若因為害怕而遲遲不進場，或因擔憂獲利回吐急著出場，往往都可能錯失投資機會。他也強調，相關看法僅適用於市值型與高股息ETF。

歷年6月美股科技表現最搶眼 標普500勝率高達9成

時序即將邁入六月份，統計近十年全球主要股市六月份表現，整體表現漲多跌少，以六月份平均報酬來看美股為首的費城半導體指數、NASDAQ指數、S&P500指數都名列前茅，以勝率來看，也是美股S&P500指數九成勝率最高。市場法人表示，美股營利率、獲利率逐季上揚，顯示企業營收不僅持續增長，獲利品質與經營效率也同步提升，建議投資人可以市值型與科技主題美股ETF雙管齊下增進投資組合效益。