一堆人股票百萬滾到千萬　他只賺70萬超焦慮「是不是太慢？」

▲原PO認為自己賺太慢。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

5月台股氣勢如虹，大漲5806.31點，漲幅達14.92%，讓許多投資人喜孜孜，有網友表示，看到不少人分享股市獲利成果，包括十萬變百萬、百萬滾到千萬等好成績，再回頭看自己，雖然今年約70萬元的獲利，但沒有資產翻倍的感覺，「好焦慮啊，是不是我賺太慢了？」貼文掀熱論。

投資賺70萬仍焦慮

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有網友在Dcard發文，看見網路上有許多文章分享投資獲利，大家都開心提到自己賺了多少、累積到幾桶金，從十萬變百萬，或從百萬再滾到千萬。對照自己的成果後，原PO認為自己已經花不少時間研究市場，也持續學習投資判斷，但今年獲利約70萬元，並沒有出現資產翻倍的狀況。

她內心感到不安，不禁直呼「是不是我賺太慢了？怎麼大家好像都賺百萬以上一樣，覺得好焦慮啊。」

貼文曝光，網友點出關鍵是本金，「本大利小利不小，本小利大利不大」、「本金不夠大，怎麼賺都不多」、「這是本金的差距」。

也有網友安慰他，「比不完的，每個人的條件不同，只要有賺錢就是好的，不要看到別人的成績就開始胡亂選股」、「股市沒賠就是賺，我身邊也有朋友和同事不買股票的，我要說的是不要比較喔」、「剛畢業一年沒本金我也才賺40萬而已，沒什麼好焦慮的，這種機會不是只有這次，重點是持續待在市場」、「當你越急著想短時間賺到錢，那你很快就會把之前賺的都賠回去」。