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卡位高資產客群　渣打銀打造在台第3座私人理財中心

▲▼渣打銀私人理財中心、信用卡。（圖／渣打銀提供）

▲渣打銀打造在台第3座私人理財中心。（圖／渣打銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣高資產客群成長帶動財富管理的場景不斷向生活領域延伸，渣打銀行宣布在台第三座「渣打國際私人理財中心」正式開幕， 以業界獨有的myRM數位隨行理專服務，也隨著渣打行動銀行App升級，提供更全面的產品諮詢與即時服務，樹立台灣高階財富管理新標竿。

渣打銀行天母新開幕分行也是渣打集團積極佈局優先私人理財業務的全球第19個據點，除了展現深耕台灣市場的承諾，也代表集團財富管理業務的快速成長。渣打集團財富管理暨消費金融業務兼東協、南亞、大中華及北亞區行政總裁徐仲薇指出：「客戶對財富管理的期待正在改變，從資產配置、跨境金融服務到數位化體驗，缺一不可；高資產客戶也更加重視值得信賴的專業建議，以及能貼近生活方式的財富管理方案。渣打全球網絡與國際資源不僅切合客戶的需求與市場發展趨勢，在台灣同步推出完整的財富管理方案，凸顯台灣位居集團前三大財富管理市場的戰略佈局。

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渣打銀行總經理游天立則提及，配合集團近年深耕高資產客群策略，正加快台灣市場與國際趨勢的連結。天母向來是高資產客群聚落，也具備高度國際化特性，再加上未來還有高科技產業的落地，以及渣打深耕天母區域超過40年的經驗，天母國際私人理財中心的開幕，除了帶來全面升級的服務與環境，更是落實與客戶攜手累積財富的長期承諾。游天立強調，從國際私人理財中心、專屬財富管理方案，到人才團隊與數位服務，渣打將持續以全方位的投資，帶入全球視野，開創財富管理的新紀元。

為了進一步打造作高資產客群的不凡體驗，也推出採取邀請制的「渣打 Beyond 世界之極卡」，讓優先私人理財貴賓的尊榮延伸至國際化的生活場景；同時，以myRM 數位隨行理專服務獨步同業的行動銀行App也配合全新升級，讓高資產客群能不受時間與空間的限制，掌握財富管理的契機。透過全面優化介面與使用體驗， myRM能即時與專屬理財專員還有投資﹐外匯與保險顧問聯繫，除了取得最新的市場資訊與專業諮詢。

透過國際私人理財中心、 Beyond世界之極卡、myRM數位隨行理專服務，渣打銀行圍繞高資產客群財富管理需求的服務與產品不斷創新與升級，目的在於滿足客戶頻繁的跨境移動、忙碌的商務行程，以及即時與個人化服務的期待。
 

關鍵字： 渣打銀行私人理財高資產客群財富管理數位理專

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