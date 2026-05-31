台股大盤狂刷新高　他1年賺60%「全出清」2原因曝光！一票讚

▲原PO擔心之後跑不掉。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股近來漲勢驚人，指數不斷改寫歷史新高，讓不少投資人一方面享受獲利成果，一方面也開始擔心高檔風險，有網友指出，從去年5月到現在，整體獲利率約60%，已超過原本設定的30%目標，加上擔心未來股市修正時，會來不及跑，29日已將部分持股出清，「入袋比較安心」。

原PO設定的目標是30%

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，這段期間台股持續走高，從去年5月一路到現在，整體獲利率約60%，已大幅超過原本設定30%停利目標，因此29日決定出清持股部位。他坦言，擔心若市場進入修正，一旦出現人踩人的賣壓，可能會來不及賣出，「我覺得股市快要修正了」。

他坦言，沒辦法隨時盯盤，因此選擇入袋為安；他也補充，這筆資金是閒錢投資，並不是把全部身家投入市場，即使之後行情繼續上漲、出現賣飛結果，也是自己該承擔的選擇。

貼文曝光，網友紛紛表示，「賣飛了，勸你不要再看了 心裡會越看越幹」、「我跟你一樣達標就賣了，100多%，如果沒賣掉現在是400%」、「全賣就找新標的不斷轉移」、「是缺錢嗎？不然為什麼要現在賣？閒錢不用怕吧」、「賺60%就跑會不會太膽小了啊？」

有網友認同原PO的作法，「有賺就該感恩了，別想那麼多，現在要注意別再追高衝」、「都已經大幅超過獲利目標了，不要怕後悔」、「照自己步調就好」、「這禮拜蠻多人獲利了結」、「市場永遠都在，有達到目標就成功」、「賺錢就是推！恭喜」、「賣掉沒錯！紙上財富不是真的財富！」